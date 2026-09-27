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Emina Jahović obradovala je pratioce na društvenim mrežama novim fotografijama na kojima u Londonu pozira sa sinovima Jamanom i Javuzom.

Dečaci, koje je dobila tokom braka sa turskom muzičkom zvezdom Mustafom Sandalom, izrasli su u prave mladiće i privukli veliku pažnju javnosti.

Foto: Instagram Printscreen

Posebnu pažnju privukao je stariji sin Jaman, momak sa naočarima koji je nedavno napunio 18 godina i postao punoletan. Ponosna majka Emina je sa sinovima prošetala gradom u opuštenim i urbanim izdanjima, pri čemu je i mlađi sin Javuz pokazao sjajan stil.

Mladolika

Oduševljeni pratioci zasuli su objavu komplimentima, ističući da lepa pevačica pored svojih naslednika izgleda poput njihove starije sestre.

Foto: Instagram Printscreen

Pevačica je više puta isticala koliko joj majčinstvo znači, a po osmehu na fotografiji jasno je koliko uživa u trenucima koje provodi sa svojim sinovima. Njihova zajednička šetnja Istanbulom tako je postala još jedan mali porodični trenutak koji je Emina odlučila da podeli sa pratiocima.

1/4 Vidi galeriju Emina proslavila sinu maturu Foto: Printscrean

Podsetimo, govoreći o krahu desetogodišnjeg braka sa Sandalom, Emina je nedavno otkrila da su se njih dvoje trudili da tenziju maskiraju kroz smeh, pa su čak zajedno birali košulju koju će on obući za ročište o razvodu.

Težak razvod

Ipak, povratak u praznu kuću bio je izuzetno težak trenutak.

1/8 Vidi galeriju Emina i Mustafa Sandal Foto: Dragan Kadić, Instagram

- Moj bivši muž i ja smo se razveli na čudan način. Taj brak se klimao tri godine, bio je na staklenim nogama. Otišli smo, razveli se. Ja sam se vratila kući, kuća je bila potpuno prazna, deca su bila kod njega i samo sam shvatila da se srušilo nešto što nisam verovala da će se ikada srušiti. Nikada se nisam pokajala što sam se razvela i hvala Bogu da je tako bilo. Niko nikog nije prevario ili slično, jednostavno su se stvari ugasile. Imala sam 35 godina, da sa 35 godina pristaneš da živiš u braku koji nema tu strast i tu snagu - rekla je tada Jahovićeva za Kurir.

Kurir.rs

Emina: