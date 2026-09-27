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Željko Samardžić u podkastu "Nije sve tako crno" jednom prilikom govorio je o svojim životnim pobedama i borbama koje su ga koštale mnogo odricanja, ali se isplatilo jer danas srećan čovek.

U razgovoru sa autorom i voditeljem Jovanom Matić Đokić govorio je o vaspitanju ćerki i skromnosti koja ih i dan danas krasi.

"Više me je gledala na televiziji nego kod kuće"

1/5 Vidi galeriju 10 GODINA ČEKALI DA IM ZAPEVA! Željko Samardžić napravio HAOS u Kragujevcu, a kad je na binu izašla ONA razgalili su celu salu Foto: Privatna Arhiva

Estradni umetnik otkrio je da njegove mezimice nikada nisu koristile njegov lik i delo kako bi olakšale sebi u životu.

- Osnovni cilj je bio da im stvorim krov nad glavom, a u Beogradu je to bilo jako teško.Moja supruga je bila neprikosnovena, moja heroina koja je o svemu vodila računa. Moja najmlađa ćerka me je više na televiziji gledala nego u kući, gotovo da mi je persirala. A ona je nasledila talenat od mene i malo sam nesrećan zbog toga što je prestala da snima, moram je nagovoriti da nastavi - izjavio je Samardžić i dodao:

1/6 Vidi galeriju Željko Samardžić i supruga Maja Foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram

- Nikada nisam doživeo da mi nešto ružno kažu za decu. Posebno mi je bilo to što sam svakoj pevao na maturskoj večeri, pojavio sam se a niko nije znao da sam im ja otac. Nikada se nisu hvalile iako su izuzetno ponosne na mene. Utoliko ih je zabolelo i kada su se dešavale neprijatne stvari, znate hada okrivite nekoga a on nije kriv, to je Božija kazna. Mene boli kao čoveka, ali su one tu da me umire. Toliko lepih stvari sam učinio, trudio sam se da budem humanitarac ali nikada nisam o tome govorio...