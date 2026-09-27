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Pevačica Tijana Milentijević otvoreno je govorila o periodu kada se suočavala sa anksioznošću, napadima panike i viškom kilograma, ali i o ogromnoj zaradi koju je, kako tvrdi, izgubila u vreme korone, baš kada je njena pesma „Žena od sultana“ postala regionalni hit.

Tijana Milentijević sinoć je nastupala u poznatoj beogradskoj kafani, a pre nastupa odlučila je da progovori o problemima kroz koje je prolazila, iako nije želela previše da se zadržava na teškom periodu iza sebe.

Pevačica je svojevremeno bila na meti komentara zbog viška kilograma, a sada je otkrila da je upravo u tom periodu vodila bitku o kojoj javnost gotovo ništa nije znala.

– Ti koji su me vređali zbog viška kilograma sada mi pišu da im dam savet kako da ih skinu. Niko nije razmišljao o tome da li imam neke probleme, a ja sam se borila sa anksioznošću i napadima panike i baš sam potonula u tom periodu. Vratila sam staru kilažu i nadam se da se taj period više neće ponoviti. Borim se – rekla je Tijana.

Foto: Privatna arhiva

Kako je objasnila, tek kada je počela da razgovara sa ljudima koji prolaze kroz slične probleme, shvatila je koliko je anksioznost rasprostranjena.

– Tek kada sam počela da stupam u kontakt sa ljudima koji se bore sa anksioznošću, videla sam da ih zaista ima mnogo. Mnogo je i mojih kolega koji se bore sa tim, ali ćute i kriju – priznala je pevačica.

Tijana je potom otkrila i kada je prvi put shvatila da nešto nije u redu.

– Pre tri godine. Budila sam se sa težinom u grudima i mislila sam: „Možda mi je samo danas takav dan“, ali to se nastavilo danima. Videla sam da uzima maha, pa sam se prvo obratila roditeljima, prijateljima, a potom i stručnom licu, psihologu – ispričala je.

05:34 Tijana Milentijević Izvor: Privatna arhiva

Danas, kaže, oseća da je pronašla mir, a veliku utehu pronašla je i u veri.

– Sada sam našla svoj mir, posvetila sam se i crkvi i sada mi je baš lepo. Nadam se da se taj period nikada neće vratiti – poručila je Tijana.

Pevačica se osvrnula i na period korone, kada je njena pesma „Žena od sultana“ napravila pravi bum u regionu. Iako je imala jedan od najvećih hitova u karijeri, zbog tadašnjih zabrana i ograničenja nije mogla da nastupa.

Na pitanje koliko je novca okvirno izgubila u tom periodu, odgovorila je bez mnogo razmišljanja: