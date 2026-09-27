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Pevačica Rada Manojlović iza sebe ima veoma naporan period ispunjen nastupima i putovanjima, a sada je otvoreno govorila o svemu što joj se dešavalo prethodnih dana – od neprospavane noći i problema na putu, preko nastupa na Šabačkom vašaru, do odnosa sa bratom i neprijatnosti koje je imala zbog saobraćajnih prekršaja.

Pevačica je priznala da gotovo uopšte nije spavala i da je putovanje bilo veoma naporno.

– Nisam spavala od juče od 6 ujutru, baš smo imali teško putovanje, sa udesima na auto-putu – rekla je ona, pa priznala da nije kupila nov auto.

O Šabačkom vašaru

Rada se potom osvrnula i na nastup na Šabačkom vašaru, gde je, kako kaže, atmosfera bila odlična.

– Super je bilo, mnogo je dobar bakšiš, otplatila sam nov auto – rekla je pevačica.

Komentarišući kolege koje možda izbegavaju ovakvu vrstu nastupa, Rada se posebno osvrnula na Atinu Ferari.

– Nemam ništa protiv, ona je prema nama divna devojka i mnogo puta nam je nabacila tezge.

Dok je Rada nastupala na Šabačkom vašaru, u šatoru pored nalazio se i njen brat, ali nisu uspeli da se sretnu.

– Javila sam mu se, čula sam da je u šatoru pored, ali nismo uspeli da se vidimo. Sledeći vikend pevamo zajedno – rekla je ona, pa otkrila u kakvom su odnosu.

– To je otišlo u suprotnom pravcu, istina je samo jedna, da mi nismo rasli zajedno. Jedino što nas razdvaja je detinjstvo koje nismo proveli zajedno. Kada je izašla ona naša zajednička fotografija baš mi je bilo toplo oko srca.

1/5 Vidi galeriju Rada Manojlović Foto: Preent Screen, Antonio Ahel/ATAImages

Bila sam na poternici

Pevačica je progovorila i o neprijatnostima koje su joj se dešavale na putu, kao i problemima zbog neplaćenih kazni.

– Uvek je na ivici, zato što ja kasnim na tim pismima koja treba da se pošalju, kao neka prosečna dužina na auto-putu, onda ja to zaboravim da platim, to dođe do suda, onda sam na poternici i onda me traže... Onda jurim – rekla je folkerka.

Rada je prethodnog dana izostala i sa očevog rođendana, a priznala je da joj je zbog toga veoma teško.

– Jako mi je teško zbog toga, srce me boli, neće to moći tako. Nisam mogla da budem na njegovom rođendanu, ne pitaj me to.