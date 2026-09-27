KAMEN, DRVO, KUĆA STARA 100 GODINA, ŠUMA I IZVORSKA VODA: Dragica Zlatić objavila slike od kojih zastaje dah: Moj raj i najveći luksuz...
- Dragica Zlatić slobodno vreme provodi na Goliji, gde uživa u gotovo netaknutoj prirodi i kući svojih babe i dede.
- Pevačica je opisala selo kao svoj raj i najveći luksuz: mir, izvorsku vodu, cvrkut ptica i nebo puno zvezda.
Dragica Zlatić svako svoje slobodno vreme koristi da pobegne od gradske vreve i ode na planinu da uživa u prirodi.
Pevačica se redovno oglašava na Instagramu, a jednom prilikom je podelila kadrove sa čarobnog putovanja i kuće u kojoj je provodila najlepše trenutke.
Priroda kao iz bajke
Dragica je pokazala nestvarne prizore sa Golije, gde se oko kuće u kojoj boravi nalazi gotovo netaknuta priroda.
Dom bake i deke podseća na one kuće iz bajki našeg detinjstva, a pravljena je od kamena i drveta. Pevačica se podsetila trenutaka odrastanja i priznala koliko joj znači provedeno vreme na ovom mestu.
- Moje selo, moja Golija. Najlepša planina na svetu, divlja, čista, posebna (za sada još uvek dobrim delom netaknuta priroda i nadam se da će tako i ostati). Kuća moje babe i dede maminih roditelja, gde sam provodila svaki raspust sa svojim sestrama, braćom i tetkom. Svi dođemo i svi spavamo u dve prostorije, i zamislite nikad nije bila gužva. Samo smeh, graja, babina vruća pogača, sir, kajmak i dedina pršuta. Snegovi od dva metra… Spuštanje na džaku punjenom slamom, improvizovanim skijama i sankama. Sada više nema nikoga, ali ne samo u našoj kući, već i u celom selu, ponegde neko, ali u celom kraju ni 30 ljudi - napisala je nedavno Dragica i dodala:
Kuća stara skoro 100 godina
- U školi je sada samo jedan đak. Ne mogu da vam objasnim moju količinu ljubavi prema ovoj kući i ovoj planini zato se i trudim da koliko god mogu održim ovu kućicu sa kredencom starim, pa skoro 100 godina. Ali, ako se krene u šetnju, Boga mi bez petardi i spreja ne bi smela, jer medo šeta tuda negde okolo i divlje svinje. Pored naše kuce se nalazi blago, a to je crevo sa vodom koja izvire malo iznad naše kuće, a to vam je od prilike skoro dve hiljade metara nadmorske visine.
"Moj raj i najveći luksuz"
- Ovde nema nikakvog luksuza samo mir, cvrkut ptica jer kola nema, vazduh koji vas opije, razni mirisi poljskog cveća, izvorska voda i osećaj da bukvalno možeš prstom nebo dotaći, a u toku noći milijardu zvezda na nebu. Kada ste poslednji put videli toliko zvezda na nebu? U stvari ovo je moj raj i moj najveći luksuz.