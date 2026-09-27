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Jelena Karleuša vratila se danas u prepodnevnim časovima iz Salcburga, gde je sinoć održala nastup u popularnom klubu, koji je danima ranije bio rasprodat.

Pop zvezda je u Beograd doletela prilično raspoložena i to u crnom od glave do pete, a kako skoro uopšte nije spavala, ona se odmah sa članovima svog tima brzim korakom uputila ka svom automobilu.

Jelenu je u automobilu sačekao niko drugi do njen prijatelj Aleksandar Ševo, koji se od nje ne odvaja u poslednje vreme.

Foto: YT kanal Pravo lice estrade

Aleksandar je kao pravi džentlmen otvorio vrata Jeleni i pomogao joj da uđe u automobil, a nakon što je stavio prtljag u kola, seo je za volan, odakle su se uputili ka Karleušinom porodičnom domu na Dedinju.

Ljubavni život opet u fokusu

Podsetimo, poslednjih nekoliko dana u centru pažnje javnosti ponovo je ljubavni život Jelene Karleuše. Nakon što je došlo do pomirenja s bivšim suprugom Duškom Tošićem, s kojim je sada u odličnim odnosima, u pojedinim medijima i na društvenim mrežama pojavile su se informacije da pop zvezda uživa u ljubavi sa 25 godina mlađim manekenom Aleksandrom Ševom.

Foto: YT kanal Pravo lice estrade

Dodatnu sumnju su podgrejali snimci iz noćnog provoda iz jednog beogradskog lokala gde su njih dvoje viđeni zajedno u društvu tekstopisca Jelene Radosavljević, ali i njihovo druženje s Bokijem 13 u Beogradu, kao i snimak iz pevačicinog automobila na kome se vidi kako on vozi Jelenu.

Ovo je sve bilo dovoljno da se misteriozni momak odmah proglasi za Karleušinog novog partnera, ali kako Kurir saznaje od dobro obaveštenog izvora bliskom pevačici, od te priče o romansi - nema ništa.

1/5 Vidi galeriju JK i mladi maneken Foto: YT kanal Pravo lice estrade

Istina je da je Aleksandar već duže vreme u prijateljskim odnosima s Jelenom i njenim bliskim prijateljem i saradnikom Zoranom Birtaševićem.

Njih troje druže se već duže vreme, a i ranije je vrlo često viđan u njihovom društvu. Oni su često odlazili zajedno i na putovanja, kao na primer letos u Crnu Goru, gde joj se Aleksandar uvek našao pri ruci, pa joj je pomogao i oko kofera na aerodromu, što je jednom prilikom zabeležio i naš paparaco.

On često i vozi Jelenu, kad ona ili Zoran nisu za volanom, ali je dosad vešto izbegavao slikanje i poziranje za medije jer mu ne prija preterana medijska pažnja.

Jelena je Ševu kao i još jednog prijatelja pozvala da igraju u njenom novom spotu za hit pesmu "Balkan boj".

1/5 Vidi galeriju JK Foto: screenshot instagram, Kurir

Inače, Aleksandar je mlađi od Jelene 25 godina, a upoznali su se preko zajedničkih saradnika. On je zaposlen u jednoj poznatoj modnoj agenciji, a pre tri godine pisalo se da je bio u vezi sa ćerkom legendarnog Zdravka Čolića.

Prijateljske veze

I sama Jelena je za Kurir naglasila da su ona i Aleksandar samo prijatelji i da nema govora o bilo kakvoj tajnoj vezi.

- Ja piletinu ne jedem, ja sam vegetarijanac. Činjenica je da su svi moji muškarci uvek bili mlađi i da ja volim mlađe, jer muškarci stare brže od žena. U provodu je bilo super, ali to mi je prijatelj, a i da je bilo šta drugo - ne bih vam rekla. O meni se sve zna i ne mogu ništa da krijem, ali evo, svi me pitaju za tog dečka. Eto, to mi je prijatelj - rekla nam je JK, pa dodala:

- Mi žene smo same sebi uskočile u usta i sada jedemo ono što smo pričale decenijama. Muškarac mora da bude muškarac, a žena - žena. Kad se muškarac ponaša kao žena, to ne mora da znači da je gej, nego da je samo... da ne koristim neku reč - zaključila je pevačica.

Foto: Kurir

Kurir.rs

JK: