Slušaj vest

Jovan Pejić Peja zvanično je zaprosio svoju devojku Enu Čolić tokom romantičnog putovanja na egzotičnom Baliju.

Ena Čolić je od svog izabranika verenički prsten dobila na dar za rođendan, a bez ikakvog razmišljanja i sa osmehom na licu izgovorila je sudbonosno "da", saznaje Scandal!

Tajne pripreme u Beogradu

ako je veridba bila veliko iznenađenje za javnost i samu Enu, Jovan Pejić je mesecima u strogoj tajnosti pažljivo organizovao svaki detalj ove veridbe. Njegova najveća podrška i glavni saveznik u pripremama bila je majka, poznata pevačica Zlata Petrović.

Zlata i Peja su nedeljama ranije viđeni dok su zajedno obilazili najluksuznije zlatare u Beogradu kako bi odabrali savršen dijamantski prsten koji odgovara Eninom stilu.

1/10 Vidi galeriju Ena Čolić i Jovan Pejić Foto: Pritnscreen/Instagram

Veridba na egzotičnoj destinaciji

Nakon veridbe na egzotičnoj destinaciji, zaljubljeni par se i simbolično „venčao” po lokalnim običajima na Baliju, gde trenutno uživaju u romantičnom odmoru koji će trajati mesec dana.

Po povratku u Beograd, novopečene verenike očekuje prelep novi početak. Zlata Petrović je odlučila da mladencima pokloni stan u kom je do sada živela zajedno sa Pejom.

Kako pevačica u svom vlasništvu ima nekoliko nekretnina, za sebe je odabrala stan u neposrednom komšiluku. Na taj način im je pružila potpunu privatnost, a ujedno ostala blizu sina i snaje. Dok Ena i Peja uživaju na plažama Balija, Zlata koristi vreme da pakuje i seli svoje stvari kako bi stan bio besprekorno spreman do njihovog dolaska.