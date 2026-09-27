STOJA PRVI PUT U JAVNOSTI NAKON ULASKA SINA U ELITU! Folkerka na pitanje o Milanu i devojci bila jasna i kratka! Doživela i peh (FOTO)
Danas smo na beogradskom aerodromu uhvatili folkerku Stojanku Novaković Stoju koja se vratila sa nastupa. Pevačica je stigla u ležernom izdanju, u trenerci i patikama, a uz nju je bio njen partner koji joj je nosio stvari.
Stoja je bila upitana o novoj snaji i uopšte vezu njenog sina Milana Popova koji je nedavno ušao u Elitu 10, ali ona nije imala komentar.
- Nemam komentar, rekla je ona kratko.
Pevačica s zahvalila na komplimentima za frizuru i u pratnji partnera otišla u nepoznatom pravcu. Imala je i problem sa patikom, ali je to brzo sredila.
Oglasio se Radin otac nakon raskida sa Stojinim sinom
Nakon što se Radojka Rada Jovanović u "Eliti 10" slomila pred kamerama i u suzama obratila porodici zbog raskida sa Milanom Popovim, oglasio se njen otac Dragoljub. On je priznao da mu ćerkina patnja teško pada, naročito zbog sopstvenog narušenog zdravlja, ali je naglasio da je ona punoletna i da sama bira svoj put, kao i da se sa Stojim nisu čuli:- Ne, ne, nismo hteli niti ćemo. Neću ženu da deranžiram, da je uznemiravam, možda će pomisliti nešto... Ne, ne. Ako ona pozove nas, mi ćemo sa njom porazgovarati na kulturan, civilizovan, prijateljski način, ali nećemo mi nikog uznemiravati. Ja bih voleo da se Radojka i Milan pomire, lepše ih je videti da su srećni nego što gledamo ove svađe - zaključio je otac Radojke Jovanović za Pink.