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Pevačica Silvija Nedeljković 21. septembra postala je majka blizanaca, a njen suprug golman Saša Stamenković sinoć je tim povodom organizovao veliko slavlje u Lučanima. On se oglasio za medije i podelio utiske sa proslave.

Dok se Silvija sa bebama nalazi u Beogradu, Saša je sa porodicom, prijateljima i meštanima proslavio sinoć dolazak dva nova člana porodice.

Slavlje je trajalo do ranih jutarnjih sati, a Saša nije krio sreću zbog prinova.

Onje otkrio zašto je sa proslavom sačekao da Silvija i bebe izađu iz bolnice, kao i koliko mu znači što su ljudi iz njegovog kraja rođenje blizanaca doživeli kao sopstvenu radost.

- Pre svega, želim da se zahvalim Silviji što mi je podarila dva anđela. Nisam hteo da slavim dok ona i deca ne izađu iz bolnice, a kada se desilo da konačno stignu kući, ja sam već morao da se vratim poslu i treninzima - rekao je Saša.

Kako kaže, slavlje je potrajalo je do zore, a posebno mu je drago što je upravo tu mogao da proslavi jedan od najvažnijih trenutaka u životu.

1/10 Vidi galeriju Silvija Nedeljković i Saša Stamenković Foto: Kurir, Marko Karović, Printscreen Pink, Marko Karović

- Slavilo se u Lučanima do zore. Igrao sam u raznim zemljama, klubovima, sa različitim igračima, ali mi je posebno drago što se ovako nešto desilo baš ovde.

Saša se zahvalio svima koji su im uputili čestitke.

- Hvala svima na čestitkama, i ljudima koje poznajem i onima koje nisam upoznao, a koji su ovo doživeli kao da se slavlje dogodilo u njihovoj kući.

Posebnu zahvalnost uputio je i pevačici Nikolini Kovač, koja je svojim dolaskom uveličala slavlje.

- Hvala i predivnoj Nikolini Kovač što je došla i uveličala slavlje - poručio je Saša.

Foto: Privatna Arhiva

Inače, Saša je slavlje organizovao u Lučanima, gde se trenutno nalazi zbog treninga i poslovnih obaveza, dok su Silvija i njihova deca u Beogradu.

Kurir/Informer