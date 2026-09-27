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Pevačica Ana Nikolić danas slavi 48. rođendan, a ovaj poseban dan provela je sa ćerkom Tarom u njihovom domu. Naslednica joj je priredila i posebno iznenađenje, dok se u pozadini čula pesma njenog bivšeg partnera Raste.

Naime, pevačica je rođendan proslavila u svom domu u društvu ćerke Tare, koja joj je priredila iznenađenje, tortu sa svećicama, plišanog medu, ali i poruku koju joj je ostavila. Ana i Tara su zajedno uživale u proslavi, a pevačica je delić atmosfere iz svog luksuznog doma podelila na Instagramu.

1/6 Vidi galeriju Pevačica Ana Nikolić slavi danas 48. rođendan, koji je proslavila sa ćerkom Tarom u njihovom domu Foto: Printscreen

Ipak, ono što je posebno privuklo pažnju jeste izbor pesme koju je Ana pustila ovog dana. U pitanju je Rastin duet sa Bubom i Jalom, pesma "Mufasa".

Pomirila se sa Raletom

Podsetimo, kako pišu mediji, Ana Nikolić i Goran Ratković Rale su se navodno opet pomirili.

1/5 Vidi galeriju Goran Ratković Rale proživljava dramu Foto: Nemanja Nikolić, Kurir Televizija, Nemanja Nikolić, Shutterstock, Nemanja Nikolić, ATAIMAGES

Njih dvoje su prekinuli svaki kontakt nakon burnog raskida u avgustu, kada je pevačica javno ostavila kompozitora jer nije stao na njenu stranu tokom sukoba i pretnji koje je uputila Jeleni Radanović, supruzi pevača Slobe Radanovića.

Međutim, razdvojenost nije potrajala dugo - pre dve nedelje ponovo su počeli da razgovaraju, i to nakon što ga je Ana Nikolić odblokirala.