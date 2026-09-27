Slušaj vest

Pevačica Ana Nikolić danas slavi 48. rođendan, a ovaj poseban dan provela je sa ćerkom Tarom u njihovom domu. Naslednica joj je priredila i posebno iznenađenje, dok se u pozadini čula pesma njenog bivšeg partnera Raste.

Naime, pevačica je rođendan proslavila u svom domu u društvu ćerke Tare, koja joj je priredila iznenađenje, tortu sa svećicama, plišanog medu, ali i poruku koju joj je ostavila. Ana i Tara su zajedno uživale u proslavi, a pevačica je delić atmosfere iz svog luksuznog doma podelila na Instagramu.

Pevačica Ana Nikolić slavi danas 48. rođendan, koji je proslavila sa ćerkom Tarom u njihovom domu Foto: Printscreen

Ipak, ono što je posebno privuklo pažnju jeste izbor pesme koju je Ana pustila ovog dana. U pitanju je Rastin duet sa Bubom i Jalom, pesma "Mufasa".

Pomirila se sa Raletom

Podsetimo, kako pišu mediji, Ana Nikolić i Goran Ratković Rale su se navodno opet pomirili.

Goran Ratković Rale proživljava dramu Foto: Nemanja Nikolić, Kurir Televizija, Nemanja Nikolić, Shutterstock, Nemanja Nikolić, ATAIMAGES

Njih dvoje su prekinuli svaki kontakt nakon burnog raskida u avgustu, kada je pevačica javno ostavila kompozitora jer nije stao na njenu stranu tokom sukoba i pretnji koje je uputila Jeleni Radanović, supruzi pevača Slobe Radanovića.

Međutim, razdvojenost nije potrajala dugo - pre dve nedelje ponovo su počeli da razgovaraju, i to nakon što ga je Ana Nikolić odblokirala.

Ne propustiteStarsOD ESTRADNIH VEZA DO LJUBAVI SA OPASNIM MOMKOM! Njihove emotivne priče su tresle Balkan: Ovaj biznismen je u pevačicu uložio 100.000 €
2184507.jpeg
StarsANA NIKOLIĆ UŠLA U ELITU, MILJANA JE ODMAH SPOPALA: Zvala sam te na Whatsaap, tražila sam tvoj broj! Pevačica NJOJ rekla da je njena KOPIJA
Ana Nikolić ušla u Elitu
RijalitiANA NIKOLIĆ ULAZI U ELITU 10! Oglasila se Milica Mitrović i sve iznenadila (VIDEO)
Ana Nikolić.jpg
Stars"MARINI SE OVO NE BI DOPALO, ON SVE RADI ZA KADAR" Rale brutalno odgovorio Bokiju 13 nakon što je prozvao Anu Nikolić zbog pomena čuvenom tekstopiscu
Goran Ratković Rale Boki 13 Ana Nikolić

23:12
STARS 618 05.09.2026. Izvor: Kurir TV