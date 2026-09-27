ANA NIKOLIĆ SLAVI ROĐENDAN UZ RASTINU PESMU! Evo ko joj je priredio iznenađenje - torta, plišani medved i poruka...
Pevačica Ana Nikolić danas slavi 48. rođendan, a ovaj poseban dan provela je sa ćerkom Tarom u njihovom domu. Naslednica joj je priredila i posebno iznenađenje, dok se u pozadini čula pesma njenog bivšeg partnera Raste.
Naime, pevačica je rođendan proslavila u svom domu u društvu ćerke Tare, koja joj je priredila iznenađenje, tortu sa svećicama, plišanog medu, ali i poruku koju joj je ostavila. Ana i Tara su zajedno uživale u proslavi, a pevačica je delić atmosfere iz svog luksuznog doma podelila na Instagramu.
Ipak, ono što je posebno privuklo pažnju jeste izbor pesme koju je Ana pustila ovog dana. U pitanju je Rastin duet sa Bubom i Jalom, pesma "Mufasa".
Pomirila se sa Raletom
Podsetimo, kako pišu mediji, Ana Nikolić i Goran Ratković Rale su se navodno opet pomirili.
Njih dvoje su prekinuli svaki kontakt nakon burnog raskida u avgustu, kada je pevačica javno ostavila kompozitora jer nije stao na njenu stranu tokom sukoba i pretnji koje je uputila Jeleni Radanović, supruzi pevača Slobe Radanovića.
Međutim, razdvojenost nije potrajala dugo - pre dve nedelje ponovo su počeli da razgovaraju, i to nakon što ga je Ana Nikolić odblokirala.