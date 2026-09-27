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Sin bosanske pevačice Lejle Šabić, Amar poginuo je u 27. godini saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 27. oktobra 2023. godine u Tuzli.

Pevačica poznatija kao Lejla Leky se tim povodom oglasila na Fejsbuku, gde je uklonila svoju profilnu fotografiju i zamenila je sa crnom pozadinom i objavila umrlicu svog sina. Tada se od Amara na Fejsbuku oprostila i njegova supruga.

Samo dva meseca pre toga njenu porodicu je zadesila još jedna tragedija. Pevačica je ostala i bez oca od kojeg se tada oprostila na Fejsbuku i zahvalila svima na podršci koju je dobila.

- Dragi moji prijatelji,od srca Vam se zahvaljujem na upućenim porukama povodom smrti moga oca. Bili ste jedva velika moja podrška, jedna velika bol ostaje u meni do kraja života koju nikada ne mogu izbrisati. Život ide dalje, ja ako Bog da počinjem sa radom, nastavljam svoj posao, tako da ću ispoštovati sve zakazane termine vezano za vaša veselja - napisala je tada pevačica.

Podsetimo, 27. oktobra pre tri godine u 16.50 sati Policijskoj stanici Zapad prijavljeno je da se u Ulici Nikole Tesle U Tuzli, koja spaja južnu sa severnom saobraćajnicom, dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovao autobus javnog prevoznika.

Foto: Privatna Arhiva

Na snimku koji su objavili bosanski mediji video se prevernuti autobus u kojem je stradao mladi Amar, koji je inače dugi niz godina bio vozač.

Okolnosti pod kojima je smrtno stradao još uvek nisu poznate.

Pevačica se svom poslu vratila nakon 40 dana. Ona se tada ponovo oglasila na Fejsbuku.