PEVAČICA ZA DVA MESECA OSTALA BEZ OCA I SINA: Život joj za kratko vreme zadao teške udarce: Moju tugu i bol niko neće moći da izbriše iz duše
Sin bosanske pevačice Lejle Šabić, Amar poginuo je u 27. godini saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 27. oktobra 2023. godine u Tuzli.
Pevačica poznatija kao Lejla Leky se tim povodom oglasila na Fejsbuku, gde je uklonila svoju profilnu fotografiju i zamenila je sa crnom pozadinom i objavila umrlicu svog sina. Tada se od Amara na Fejsbuku oprostila i njegova supruga.
Samo dva meseca pre toga njenu porodicu je zadesila još jedna tragedija. Pevačica je ostala i bez oca od kojeg se tada oprostila na Fejsbuku i zahvalila svima na podršci koju je dobila.
- Dragi moji prijatelji,od srca Vam se zahvaljujem na upućenim porukama povodom smrti moga oca. Bili ste jedva velika moja podrška, jedna velika bol ostaje u meni do kraja života koju nikada ne mogu izbrisati. Život ide dalje, ja ako Bog da počinjem sa radom, nastavljam svoj posao, tako da ću ispoštovati sve zakazane termine vezano za vaša veselja - napisala je tada pevačica.
Podsetimo, 27. oktobra pre tri godine u 16.50 sati Policijskoj stanici Zapad prijavljeno je da se u Ulici Nikole Tesle U Tuzli, koja spaja južnu sa severnom saobraćajnicom, dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovao autobus javnog prevoznika.
Na snimku koji su objavili bosanski mediji video se prevernuti autobus u kojem je stradao mladi Amar, koji je inače dugi niz godina bio vozač.
Okolnosti pod kojima je smrtno stradao još uvek nisu poznate.
Pevačica se svom poslu vratila nakon 40 dana. Ona se tada ponovo oglasila na Fejsbuku.
- Moju tugu i bol nikada niko neće moći izbrisati iz duše. Gde god bih krenula, pa i dušom zapevala, u grudima će ostati i dalje bol i tuga za mojim sinom. Tako, dragi moji prijatelji, neki će me osuđivati, pljuvati, ogovarati. Život ide dalje nikada se neću osvrtati na reči nebitnih ljudi. Mog sina niko ne može voleti, žaliti, patiti za njim kao moje srce njegove majke. Tako da, dragi moji prijatelji, od 15. decembra nastavljam raditi svoj posao. Odraditi svaku svoju svirku za koju sam plaćena, a vi ćete biti moja podrška i uteha u onome što me zadesilo. Još jednom hvala vam svima na poštovanju i razumevanju. Vaša Lejla Leky - zaključila je Lejla.