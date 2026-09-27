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Indi Aradinović uhvaćena je na beogradskom aerodromu, a nakon što je pored nje prošao Sloba Radanović, pevačica nije krila simpatije prema svom kolegi. Otkrila je da je upravo on njen tip muškarca, a istakla je i da bi sa njim uvek mogla da ode na saher tortu.

Indi: "Sloba po izgledu ide uz mene"

"Ja ne nalazim piletinu, ja je pronađem. Imam udvarače, najbolje se osećam u ovim godinama, uglavnom mi se mlađi udvaraju. Mora da bude energičan i da prati moju energiju. Sloba uvek može da me izvede na saher tortu“, rekla je Indi Aradinović nakon što je, tokom njenog intervjua, pored nje prošao pevač Sloba Radanović.

Pevačica je potom bez zadrške nastavila da govori o svom kolegi:

1/5 Vidi galeriju Sloba Radanović Foto: ATA images

"Sloba je tip kakvog bi ja zamislila, on definitivno po svom izgledu ide uz mene", rekla je Indi za Blic, a nedugo zatim po nju je stigao luksuzni automobil marke „Maserati“, kojim je napustila aerodrom.

"Seko, volim te najviše na svetu"

Podsetimo, ona se 24 sata, nakon što je na mrežama objavila jezive objave o majci i sestri pokajala i sestri uputila izvinjenje:

- Seko, volim te najviše na svetu. A najviše volim bebu. Žao mi je zbog glupog nesporazuma, koji sam donela u javnost!!! Neće se više nikad ponoviti - napisala je ona.

Indi je naime, za medije objasnila i zašto je do sukoba došlo:

1/8 Vidi galeriju Pevačica obožava sestričinu Foto: Privatna arhiva, Printscreen Instagram

- Imamo period od rođenja pa do postporođaja, pa do... Jeste, ispratićemo sve Editine periode, a mene ko... Jeste. Slobodno idite kod Edite na stori. Posle naše prve, predivne i najnormalnije fotografije sa bebom, ona je brže-bolje požurila da objavi meni potpuno nepoznatu ličnost, koju sam danas prvi put srela na ulici. Predstavila mi je kao svoju drugaricu, polu drugaricu, ne znam, i rekla: "Došla nam je nova tetka."Po meni, ja ne znam da Zoia ima još jednu tetku, sem tetaka koje su Editine sestre, prave sestre, a ja sam jedina tetka. Mislim da sam ja od Edite zaslužila jedno poštovanje, ako ništa drugo, rekla je Indi, pa dodala:

- Danas ga nisam dobila, pa neće ni ona više dobiti moju pažnju. Žao mi je što bebu neću viđati, jer ujedno neću ni mamu, a beba je vezana za mamu. Tako da, od danas je Edita mrtva za mene. Beba nije, ali što se mene tiče, ne nosim tu ulogu tetke. Tu titulu ne skidam sa sebe, nego Edita to ne nosi, pošto se sprdaš sa mnom na Instagramu i služila sam joj više kao reklama, kao zabava i predstavljanje za publiku. Od danas to neću da činim. Nisam ničija lutkica u cirkusu da se neko igra sa mojim emocijama, mojim životom, a pogotovo emocijama prema bebi koje imam, a posebno prema njoj kao sestri, što ona nije mogla da shvati. Videla sam da se ponela jako loše - rekla je ona za Kurir.

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