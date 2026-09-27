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Nataša Bekvalac nedavno je proslavila 46. rođendan, a iako je slavlje proteklo u odličnoj atmosferi, mnogima nije promaklo da se muškarac koji se poslednjih meseci povezuje sa novosadskom barbikom nije pojavio na proslavi.

I dok se još nagađa zbog čega je izostao sa važnog slavlja, gradskim kuloarima počela je da kruži nova, mnogo pikantnija priča!

Ovo je Natašin izabranik:

1/8 Vidi galeriju Nataša Bekvalac Foto: Printscreen Instagram, Antonio Ahel/ATAImages

Pre Nataše hteo nju?

1/10 Vidi galeriju Nataša Bekvalac Foto: Društvene Mreže, Petar Aleksic/Kurir, Privatna arhiva, Privatna arhiva

Navodno je Natašin sadašnji emotivni izabranik svojevremeno pokušavao da osvoji mladu pevačicu Niku Jović. On ju je primetio u jednom poznatom gradskom klubu u kojem je pevačica nastupala i odmah joj prišao kako bi se upoznali. Kako se priča, bio je veoma fin, a nakon što je saznao Nikin broj telefona, počeo je da joj šalje poruke. Upornost se, ipak, nije isplatila jer je Nika u tom trenutku već bila u ozbiljnoj vezi i nije želela da bude sa njim.

Ko je Nika Jović?

1/5 Vidi galeriju Natašin sadašnji emotivni izabranik svojevremeno je pokušavao da osvoji mladu pevačicu Niku Jović. Foto: Printscreen

Pevačica je mnogima poznata po tome što često nastupa po gradskim klubovima i restoranima, a bije je glas da pravi odličnu atmosferu. Ipak, široj javnosti postala je poznata kada je komentarisala stajling Rade Manojlović, rekavši da joj se „želudac prevrne“ kada vidi neke njene kombinacije, ali da nema ništa protiv nje i da joj je Rada čak i draga kao osoba. Nika je nedavno izdala novu pesmu pod nazivom „Vozi me“.