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Pevačica Stoja Novaković ponovo se našla u centru medijske pažnje nakon što je njen sin Milan Popov postao učesnik rijaliti programa "Elita". Ipak, iza njenog današnjeg uspeha i velikih hitova krije se veoma teška životna priča.

Stoja je veoma mlada postala majka, a ubrzo potom suočila se sa velikom porodičnom tragedijom – preminuo joj je suprug. Sa samo 19 godina i trogodišnjim sinom u naručju, pevačica se našla na ulici nakon što ju je muževljeva porodica izbacila iz kuće. Tada su njih dvoje zajedno prošli kroz pravi životni pakao.

Uprkos brojnim preprekama i teškim okolnostima, Stoja je uspela da izgradi zavidnu muzičku karijeru i izbori se za bolji život svog naslednika.

Zanimljiva ljubavna priča

Danas pevačica uživa u mirnijem periodu života, a već 15 godina je u skladnom braku sa arhitektom Igorom Jovanovićem, kog retko eksponira u javnosti. Ipak, svojevremeno je otvoreno govorila o njihovom odnosu i otkrila šta smatra ključem dugog i kvalitetnog braka.

Ovako izgleda Stojin muž:

1/5 Vidi galeriju Pevačica Stoja Novaković ponovo se našla u centru medijske pažnje nakon što je njen sin Milan Popov postao učesnik rijaliti programa "Elita". Foto: Print Screen, Printscreen, ATA images

"Dugo opstajemo kao supružnici jer smo puni razumevanja jedno za drugo. Rekla bih da su razumevanje, ljubav i poštovanje ono što nas održava sve ove godine. To je recept za mlade ljude koji žele da stupe u bračne vode ako žele da imaju kvalitetan brak, normalan, da imaju svu slobodu ovog sveta i da zaista uživaju u jednom harmoničnom odnosu sa svojim partnerom", rekla je Stoja pre nekoliko godina.

Novakovićeva je istakla i da je Igor veoma pažljiv prema njoj, da joj često kupuje poklone i priređuje iznenađenja, ali i da ume da se skloni iz kuće kada joj naiđe "žuta minuta".

Stoja nikada nije krila da je njena veza sa Igorom bila veoma turbulentna i da je zbog ljubavi prema njemu svojevremeno činila razne ludosti. Tako je jednom prilikom otkrila da se čak zaletela u betonski zid kako je partner ne bi ostavio.

1/5 Vidi galeriju Stoja Novaković sa sinom Milanom Foto: Privatna Arhiva, Prinscreen srbija_showbizz/Instagram, printscreen srbija_showbizz

- Zaletela sam se kolima pravo u zid, znala sam da on na to neće biti ravnodušan. Naravno, upalilo je i pomirili smo se. Nisam se povredila, ipak sam tempirala kako ću to da uradim. Oštetila sam auto, ali nije mi žao. Znala sam da će sigurno doći da mi pomogne, a onda ga je čekala zamka - ostajanje kod mene - ispričala je Stoja pre nekoliko godina.

Oglasio se Radin otac nakon raskida sa Stojinim sinom

Nakon što se Radojka Rada Jovanović u "Eliti 10" slomila pred kamerama i u suzama obratila porodici zbog raskida sa Milanom Popovim, Stojinim sinom, oglasio se njen otac Dragoljub. On je priznao da mu ćerkina patnja teško pada, naročito zbog sopstvenog narušenog zdravlja, ali je naglasio da je ona punoletna i da sama bira svoj put, kao i da se sa Stojim nisu čuli:

1/6 Vidi galeriju Milan Popov Foto: Printscreen YouTube, Printscreen, Antonio Ahel/ATAImages

- Ne, ne, nismo hteli niti ćemo. Neću ženu da deranžiram, da je uznemiravam, možda će pomisliti nešto... Ne, ne. Ako ona pozove nas, mi ćemo sa njom porazgovarati na kulturan, civilizovan, prijateljski način, ali nećemo mi nikog uznemiravati. Ja bih voleo da se Radojka i Milan pomire, lepše ih je videti da su srećni nego što gledamo ove svađe - zaključio je otac Radojke Jovanović za Pink.