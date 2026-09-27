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Ljiljana Stevanović poznatija u javnosti kao Lili Inspektorka, dugi niz godina je radila kao inspektorka u MUP-u Republike Srbije, a onda je dala otkaz i danas je ljudi prepoznaju po rijaliti učešću i radu na sajtu za odrasle sajtu.

Iako se ranije bavila ozbiljnim poslom, danas je mnogi ne doživljavaju tako, a u intervjuu za medije Lili Inspektorka otkrila kako danas na sve to gleda.

- Ranije kad sam bila i mlađa kao devojka i kasnije kao žena, dok sam radila u policiji, bavila sam se tim ozbiljnim stvarima. Druga su vremena bila. Studirala sam, radila, udala se, rodila dete i smatram da je taj period života bio vezan za to. Kasnije, kad sam izašla iz službe nekim drugim načinom moje odluke, da li je bila ispravna ili nije bila ispravna, to je bila moja odluka. Smatram da ne treba žaliti za prošlim nekim vremenima. Ranije su me često povezivali sa javnim ličnostima. Nikada nisam imala dodirnih tačaka sa njima. Sem što sam imala par prijateljica pevačica poznatih koje su bile i uspešne u svom poslu, neke su i dan danas. Kasnije u nekim godinama sam dobila viška vremena sada i prosto sam se “ponudila.” Što ne bi probala? Smatram da je i to sve za ljude - kaže ona i dodaje da se ne kaje zbog učešća u rijalitiju.

1/5 Vidi galeriju Lili, koja je bila učesnica poslednje sezone rijaliti programa "Farma", gostovala je u emisiji "Pitam za druga", a kada je ušla u studio u uskoj mini-haljini, odmah je imala problem kako da sedne Foto: Printscreen RED tv

- To je jedno novo iskustvo i hvala na tom iskustvu. Smatram da taj rijaliti, koliko god ljudi pričaju da ne gledaju rijaliti, svi gledamo, čak i ja govorim da ga ne gledam, ali uvek gledam.

S obzirom na to da nam je otkrila da se družila sa nekoliko pevačica sa estrade, pitali smo je za imena istih.

- Bila je pokojna Ksenija Pajčin. Sa njom sam se baš družila. Sa Danijelom Vranić se i dan-danas čujem, sa Indirom Radić. To su moje drage prijateljice. Danijela se povukla i šteta je velika. Dobila sam informaciju pre par meseci od nje da će se ona vratiti. Ima nove pesme mnogo dobre, tako da se nadam da će uspeti u toj svojoj nameri, jer mislim da ona to zaslužuje. Koliko znam u Beogradu je, ne znam u poslednjih dva meseca da li je otišla negde. Ali ja mislim da taj život i to vreme dok je pevala Danijela Vranić na splavovima, to je bio život i najlepše godine. Koliko god nam je bilo teško, možda te dvehiljadite su bile najbolje godine. Mogu reći da sam i ja bila najsrećnija u tom nekom periodu.

Težak životni period

Kako kaže, u životu je imala dva velika udarca, najpre otkaz na poslu, a potom i raskid sa muškarcem kog je mnogo volela.

- Prvi udarac mi je bio kad sam dala otkaz na poslu. To mi je bila jedna nesmotrena odluka. Trebalo je da se udam za bivšeg dečka, pa sam promenila tu odluku o ponovnoj udaji, a u međuvremenu sam dala otkaz gde su me stvarno i na poslu pitali i savetovali da to ne radim. Ja ne znam šta je meni bilo u tom trenutku, ali ja sam to uradila. To je bio taj prvi udarac, ali posledice toga sigurno vučem i dan-danas, jer da sam ostala na tom poslu, sigurno ne bi bila u rijalitiju jer ne bih mogla da budem kao što i ranije nisam mogla da budem. Imala sam neke pozive, ali nikad nisam smela. Nije bilo u profesiji to dozvoljeno. A drugi neki udarac mi je bio ta veza koju sam jednu imala, koju sam mnogo volela i mislim da ta mirnoća što mi sad kažu da sam mirna, povučena, tiha. To je sve zahvaljujući opet njemu koji je pokušavao da me obuzdava. Na kraju se ispostavilo da je sve dobio kad je on otišao. Ja sam postala takva, a u stvari ljubav se završila - rekla je ona i dodala:

- Moj sin je veliki. Razvedena sam preko 23-24 četiri godine, tako da sa bivšim mužem apsolutno nemam dodirnih tačaka. U vezi deteta da, ali u vezi njega kao partnera nemam nikakvih. Najmanje sam u životu u stvari bila sa njim. Dve godine u braku, tako da to se završilo tada i krenuo je život dalje.

Volela bi da se uda

Danas ima kako kaže vezu, koja nije baš na stabilnim “nogama”, ali bi volela da se uda.

- Pa imam. Ne mogu da kažem da nemam. Da li je to više u mojoj glavi ili što ja želim, ne znam. Drugačije je zato što čovek ne živi ovde, nije iz Srbije, malo su ograničeni u mozgu. Šta će biti od te veze ne znam. Idemo na odmor, pa ćemo videti kako će biti. Znam ga dugo. Možda me i oženi na kraju - kaže Lili i dodaje:

- Svaka žena je neiskrena kad kaže: “Ja imam svoj novac, posao. Meni muškarac ne treba, meni je najbolje samoj.” Nije istina. Mnogo je lakše udvoje. Mnogo je lepo biti u zajednici, imati partnera, prijatelja, ljubavnika, druga, muža, imati sve u jednoj osobi. Naravno da to bude uzvraćeno obostrano i ja njemu i on meni. Evo ja sam sama. Opet kažem u smislu fizičkog. On živi tamo. Ja živim ovde. Ne viđamo se često. Želim da se udam. Možda mi je ovo karma neka koja mi se vraća pošto ranije nisam htela. Izbegavala sam venčanja. Mislila sam da mogu bolje. Kako godine dolaze nije lako. Moji roditelji su imali jako lep brak, više od 40 godina su bili zajedno i moja mama je jako patila kad je tata umro. Bila je usamljena, stalno mi je govorila: “Ne daj bože da budeš sama, da vidiš kako je to”. Ja nekad ne ne razumem učešće devojaka u rijalitiju. Smatram da je retko koja imala detinjstvo ispravno. Uglavnom dolaze iz rasturenih porodica i zato i glume taj rijaliti život. Drugačija su vremena. Sve se promenilo, ali volela bih da imam nekog, tu neku starost da dočekam sa nekim. Ne daj bože da ostanem sama. Tokom zime sam bila nešto bolesna, prehlađena. Nije imao ko do apoteke kod da mi ode, pošto sin živi sa devojkom.

O Maji Marinković

1/9 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Printscreen Instagram, ATA images, Marko Karović

Lili je bila u rijalitiju zajedno sa Majom Marinković, te je prokomentarisala kako gleda na njeno učešće u prethodnim sezonama.

- Svake godine menja momke. Maja je dobra devojka u smislu kao drugarica, kao prijatelj. Nisam se ja nešto privatno družila sa njom, ali ima to jedno milo ponašanje. Kad je patila za Janjušem i govori mi: “Lili, ja njega volim,” ona plače i žali se i priča koliko ga voli. Prosto je ko dete bila, a već tome ima pet godina. Kao dete je bila u tom trenutku. Tako da ona ima to nešto da se čovek sažali, ali mora da su uozbilji. Ne može više ta milost da prolazi, već je gledaju kao malu neku ludačicu. Mora da bude programirana onako kako treba da bude sa stilom, da bude dama, jer i njoj predstoji neka udaja, neki brak. Ne može sutra njena deca da gledaju kako je 10 godina bila u rijalitima i menjala partnere. Mora da su ozbiljni sa te strane. Nije ovo neki moj komentar loš prema njoj, nego neki savet kao starije osobe u odnosu na nju.

Otkrila detalje Stanijinog života u Americi

Kako kaže, o Staniji Dobrojević je saznala mnoge informacije od prijateljice koja živi u Americi i kod koje je, kako navodi Stanija boravila i po nekoliko meseci.

- Moja prijateljica jedna je u Americi već 5-6 godina. I spominjala mi je da Staniju, da je dolazila kod nje često puta je spavala kod nje, pa dođe na 10-15 dana, pa ostane 10 meseci. Znam da je bila u nekom rastrojstvu. Dođe, služi se njenim stvarima. Malo je živela na njen račun. Ta moja prijateljica je radila dva, tri posla u tom trenutku i po ceo dan nije bila u kući i onda dođe i zatekne nešto što ne želi da zatekne. Dođeš na 10 dana, ostaneš pet meseci i da neko plaća tu kiriju, da se neko služi tvojom hranom. Možda sad zvuči malo pretenciozno da ne, ljudi ne shvate pogrešno, ali drugačije je kad živiš u jednoj zemlji kao što je Amerika i gde sve plaćaš i u sve ulažeš. Ta devojka radi tri posla, tako da mi se žalila. Pritom ona je radila te njene slike, ona je slikala sve te slike koje ona ima - kaže inspektorka Lili i dodaje:

- Koliko sam čula ono nešto loše govori i engleski. Bilo mi je čudno da neko bude 20 godina u Americi i da ne nađe partnera makar da odradi te papire, da se uda, da se zaljubi. To je prirodno za jednu lepu zgodnu ženu - da je neko ne primeti, da joj se neko ne udvara, ne upozna. Ona se uglavnom družila i druži se, koliko vidim sa našim ljudima. Ona je i Asmina upoznala preko sajta za odrasle. Tako da ta priča postoji da je on nju platio 4.000-5.000 eura, to je bila ulaznica njegova u Americi da ga ona sačeka na aerodromu. I ona je sama rekla kad ga je ugledala na aerodromu da nije to očekivala, kad je videla njegov fizički izgled. Očekivala je višeg muškarca, zgodnijeg, ali eto, nije je smetalo da nastavi priču sa njim finansijski potkovanu upravo zbog novca. Bio je solventan očigledno. Verovatno je imala i drugih solventnih muškaraca.

Na pitanje da li je bila nekome ljubavnica Lili kaže:

- Da ja znam nikada nisam bila ljubavnica. Jako se ljutim na prijateljice. Čula sam - jedna, druga, treća, uvek imaju neku aferu sa tim navodno kao oženjenim. Meni je moja mama pokojna uvek govorila kad stigneš i kad možeš idi u crkvu, zapali mi sutra sveću. Nemoj da te to opterećuje jer ona zna kako me vaspitala i kakva su moja razmišljanja. Ja sam uvek govorila ono što ne želim sebi u životu nikad ne bi uradila drugoj ženi. Od ovoliko muškaraca slobodnih naći oženjenog muškarca je van pameti. Na kraju krajeva, ja sam malo i zahtevna žena. Mora kompletna osoba da bude, ali oženjenog muškarca nikada ni ne gledam. Desilo mi se da je rekao da je razveden, pa se ispostavilo da živi i dalje sa ženom, pa shvatila sam to i više me nije ni video. Takav klik imam u glavi, ne mogu i to je to - rekla je Lili i otkrila šta očekuje od muškarca:

1/5 Vidi galeriju Lili je šokirala javnost priznanjem da ne nosi donji veš zbog svojih oblina. Foto: Printscreen RED tv, Printscreen/Red Tv, Kurir Televizija

- Prvu štiklu poznatog brenda mi je kupio moj tata sa 18 godina, tako da muškarac, je morao da mi da ne to što imam od mog tate, morao je da mi da više, jer to imam. Imala sam ranije te neke uslove, da muškarac mora da ima to, to i to i fakultet. E sad sam taj fakultet malo spustila. Ranije kad sam bila mlađa, ako nema fakultet, nije me zanimao uopšte. Bila sam mnogo stroža nego sad.

Kako kaže, s obzirom na to da voli provokativno da se slika, otuda je i rešila da joj jedan od izvora prihoda bude i rad na sajtu za odrasle.

- To je e***ski sajt, nije baš staj za odrasle, a ja sam više prodala moje ime pa ih reklamiram. Ja volim malo provokativnije da se slikam, uvek sam bila taj tip i to ne krijem. Meni je jedan načelnik rekao: “Koleginice, vas čovek može da obuče u džak, ali prosto glava vam je takva, tako zračite i tako privlačite.” Imala sam na Instagramu malo kao provokativnije slike i onda su mi rekli: “Pa što to ne bi naplaćivala?” To svi u svetu rade, pa što ne bih i ja. I sa Kim Kardašijan ako hoćeš da ideš na ručak, platiš 100.000 evra. Sa mnom nije 100.000. Zarađuje sa tih nekih stvari po neki put. Nije to neki novac, ali nije na odmet. Nama ženama mnogo toga treba.

Lili je otkrila da joj sin i buduća snaja gledaju slike, kao i bivše kolege.

- Kad uđem na Instagram i sad na mom profilu je i reklama tog sajta. Ja kad vidim da mi ulaze kolege bivše, prvo uđe moj sin, njegova devojka, kolega bivši, kolega sadašnji i onda načelnik. Znači imala sam poriv da sam ih zvala i rekla sam: “Koji đavo ulazite? Šta gledate to?” Bilo me sramota, da ljudi ne shvate pogrešno neke stvari. Objasnila sam mom sinu sve to, mislim da je on to razumeo i shvatio. Ništa ja loše ne radim tu. Pa onda mi je lakše bilo kad sam im objasnila. Dimitriju sam prvo to objasnila, a onda i njegovoj devojci, da me ne bi shvatili pogrešno. Šta me briga šta će ko da kaže. Ja sam slobodna žena. Onog trenutka kad se budem udala, ja mislim da ću i društvene mreže da ugasim.

40.000 evra dala na nadogradnju kose

Lili ne krije da veliku svotu novca ulaže u sebe, jer ne voli starost.

- Nisu to samo estetske korekcije. To su i nege svakomesečne, svakogodišnje. Više para mi je otišlo, 23 godine na nadogradnju kose nego na korekcije. Mislim da je garsonjera mogla da se kupi u Beogradu, ogroman je to novac, koliko je para uloženo, 30-40.000 evra za 20 godina. Nama ženama mnogo više treba i nije lako biti žena - kaže Lili i dodaje:

- Meni hejteri pišu konstantno kako se uplaše od mene i kako sam nakaza i kako sam ovako onako. Ja to i ne čitam. Ljudi zameraju sve i svašta svakom. Meni zameraju upravo za te operacije i što ja ne volim starost. Neminovna je, prihvatam, ali pokušaću da se izborim dokle mogu, bar ću da se tešim kad se pogledam u ogledalo. A ne zameraju onom gospodinu Danetu gospodin što je trebao da bude gost sa Sofijom Janićijević, njega hvale - “Dane bolje izgleda od Tereze”. Niko nije rekao: “Pogledaj bre ovog dedu, 72 godine, devojku od 29 godina. Sram te bilo, matora drtino šta plaćaš.” Ne, pljuju mene što smatram sebe lepom ženom, negovanom ženom. Nikad nisam uzimala niti mlađe muškarce, niti mnogo starije muškarce. Volim da se slaže uz mene. Meni zameraju te neke operacije, a gospodinu Danetu ne zameraju.

Lili se osvrnula i na Daneta, koji je finansirao bivšu rijaliti učesnicu Sofiju Janićijević.

1/6 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Privatna arhiva, Kurir, Marko Karović

- Kako drugačije da bude sa mladom devojkom nego da je finansira? Mene kritikuju zbog finansiranja muškarca s kojim sam živela u tom trenutku I šta sam radila sa sobom kao nakazila sam se, a gospodin Dane, da me ljudi ne shvate pogrešno, čovek je invalid. Niko nije rekao: “Gde ćeš ti sa devojkom od 29 godina. Nije on pedeset godina, pa da kažeš 20 godina stariji, on je 50 godina stariji od nje. Van pameti - kaže bivša inspektorka i dodaje:

- Ja sam opet čula iz nekih izvora da je on potajno i dalje zaljubljen u nju, da će ga ona ponovo, povratiti kad izađe iz rijalitija. Ali meni nije normalno da čovek od 72 godine, da bude sa devojkom od 29 godina, da se nada nečemu.

Kurir.rs/Blic