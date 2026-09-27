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Pevača Slobu Radanovića mediji su danas zatekli na aerodromu „Nikola Tesla“, vidno raspoloženog nakon uspešnog nastupa. Tom prilikom susreo se sa koleginicom Indi Aradinović, koja mu je bez ustručavanja uputila brojne komplimente.

Sloba: "Koleginice se plaše Jelene"

Indi je pohvalila njegov izgled i rekla da je šteta što je zauzet, a na pitanje koliko često ga koleginice tako hvale, rekao je:

1/12 Vidi galeriju Sloba Radanović sa suprugom Foto: ATA images, ATAImage, ATAIMAGES

- One što smeju, one kažu. Neke se plaše Jelene - rekao je Radanović, aludirajući na svoju suprugu.

Ipak, Sloba tvrdi da u njegovom braku nema ljubomore.

- Ona nije ljubomorna osoba, navikla je na sve. Smem i ja da pohvalim koleginice, Indi je super lik privatno.

"Koga briga šta Kija komentariše"

Podsetimo, izjava Kije Kockar da joj se ne dopada nova pesma bivšeg supruga izazvala je oštru reakciju Slobe Radanovića.

1/6 Vidi galeriju Kija Kockar i Filip Đukić Foto: Printscreen, Preentscreen Instagram, Preent Screen



– Koga više briga šta Kija komentariše?! Ona je nebitna osoba u mom životu. Drago mi je da ste pomenuli pesmu, mogu da vam kažem da je publika uveliko peva uglas na nastupima, izvodim je dva puta u toku večeri. Inače, pesmu „Pozvaću te“ izabrala je moja žena Jelena. Njen ukus se očigledno ponovo podudario sa ukusom publike, a to je jedino bitno – poručio je Sloba.

Kurir.rs/Telegraf