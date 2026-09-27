Slušaj vest

Pevača Slobu Radanovića mediji su danas zatekli na aerodromu „Nikola Tesla“, vidno raspoloženog nakon uspešnog nastupa. Tom prilikom susreo se sa koleginicom Indi Aradinović, koja mu je bez ustručavanja uputila brojne komplimente.

Sloba: "Koleginice se plaše Jelene"

Indi je pohvalila njegov izgled i rekla da je šteta što je zauzet, a na pitanje koliko često ga koleginice tako hvale, rekao je:

Sloba Radanović sa suprugom Foto: ATA images, ATAImage, ATAIMAGES

- One što smeju, one kažu. Neke se plaše Jelene - rekao je Radanović, aludirajući na svoju suprugu.

Ipak, Sloba tvrdi da u njegovom braku nema ljubomore.

- Ona nije ljubomorna osoba, navikla je na sve. Smem i ja da pohvalim koleginice, Indi je super lik privatno.

"Koga briga šta Kija komentariše"

Podsetimo, izjava Kije Kockar da joj se ne dopada nova pesma bivšeg supruga izazvala je oštru reakciju Slobe Radanovića.

Kija Kockar i Filip Đukić Foto: Printscreen, Preentscreen Instagram, Preent Screen


Koga više briga šta Kija komentariše?! Ona je nebitna osoba u mom životu. Drago mi je da ste pomenuli pesmu, mogu da vam kažem da je publika uveliko peva uglas na nastupima, izvodim je dva puta u toku večeri. Inače, pesmu „Pozvaću te“ izabrala je moja žena Jelena. Njen ukus se očigledno ponovo podudario sa ukusom publike, a to je jedino bitno – poručio je Sloba.

Kurir.rs/Telegraf

Ne propustiteStars"SLOBA RADANOVIĆ JE MOJ TIP, DEFINITIVNO IDE UZ MENE" Poznata pevačica priznala simpatije prema Radanoviću
Sloba Radanović o sukobu Ane i Raleta
StarsMODERNA DOMAĆICA! Uhvatili smo Jelenu Radanović dok kupuje ručak za Slobu: Evo šta je pazarila na pijaci, pa otkrila i šta će ona da spremi
Jelena Radanović
StarsKOGA BRIGA ŠTA ONA VIŠE PRIČA? Sloba Radanović ušao u novi rat sa Kijom, nakon ovih reči sve će da se trese
kijakockarslobaradanovic.jpg
StarsSLOBA I JELENA U AUTFITU OD 74.500 EVRA! Bogatstvo dali za detalje, evo koliko košta nakit koji su poneli
Jelena Radanovic, Sloba Radanovic (3).JPG

24:10
STARS 619 06.09.2026. Izvor: Kurir TV