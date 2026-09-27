Slušaj vest

Danijela Dvornik ponovo je privukla pažnju javnosti fotografijama koje je podelila na društvenim mrežama, a kojima je pokazala kako izgleda u 59. godini. Pozirala je na plaži u elegantnom tamnom jednodelnom kupaćem kostimu, ističući vitku figuru i preplanuli ten.

Sa osmehom na licu, sunčanim naočarima i upečatljivim karminom, Danijela je podelila i krupni selfi koji je oduševio njene pratioce. Posebnu pažnju privukao je izbor muzike, budući da je uz objavu postavila pesmu sa stihovima: „Ja sam specijalno izdanje“, čime je dodatno naglasila svoje samopouzdanje.

Danijela Dvornik ponovo je privukla veliku pažnju javnosti nakon što je na društvenim mrežama podelila izazovne fotografije sa plaže. Foto: Printscreen, Preent Screen

Brojni pratioci nisu štedeli komplimente, hvaleći njen izgled, ali i pozitivnu energiju kojom, kako ističu, zrači i u šestoj deceniji života.

"Trebam muškarca koji traje jedan sat u krevetu"

Podsetimo, Danijela Dvornik, žena pokojnog pevača Dina Dvornika preselila se na Brač, gde je kupila kuću i svu pažnju posvetila imanju.

Naime, Danijela je aktivna na društvenim mrežama, a jednom prilikom je dobila jedan komentar koji je bio na račun njenog izgleda, a onda je usledio njen odgovor sa neobičnoim molbom.

Danijela Dvornik Foto: Printscreren, Printscreen

- Trebam muškarca koji traje jedan sat u krevetu - napisala je jedna žena u komentaru, a Danijela joj je šaljivo odgovorila:

- Kad ga nađete, prosledite ga - poručila je Dvornikova, nakon čega je usledila reakcija brojnih žena koje su se složile sa njom.

Ne propustiteStarsELA DVORNIK DOBILA STARATELJSTVO NAD ĆERKAMA Nakon četiri godine od razvoda stiglo sudsko rešenje: Trajalo je i previše...
2025-01-20 11_20_12-Charles Pearce je tužio Ellu Dvornik i uzeo joj dio kuće _ Story.jpg
StarsDEVER JOJ POKLONIO SVOJ DEO KUĆE VREDAN 100.000 € NA BRAČU! Udovica pevača u renoviranje uložila još 50.000 €, od doma napravila raj na zemlji (FOTO)
Brac.jpg
StarsSADE KROMPIR, ŽIVE BEZ STRUJE I INTERNETA, ČUVAJU KOKOŠKE! Pola estrada pobeglo iz grada u divljinu, a on ne silazi sa planine i ne dolazi u Beograd (FOTO)
668120053_1266868488388450_7702643718440135320_n.jpg
Stars"SKINULI SU GA I STAVILI U LIMENU KUTIJU" Udovica Dina Dvornika pronašla muža mrtvog u krevetu, otkrila nepoznate detalje: Htela sam 100 puta da ga ostavim...
Danijela Dvornik

24:10
STARS 619 06.09.2026. Izvor: Kurir TV