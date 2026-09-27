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Danijela Dvornik ponovo je privukla pažnju javnosti fotografijama koje je podelila na društvenim mrežama, a kojima je pokazala kako izgleda u 59. godini. Pozirala je na plaži u elegantnom tamnom jednodelnom kupaćem kostimu, ističući vitku figuru i preplanuli ten.

Sa osmehom na licu, sunčanim naočarima i upečatljivim karminom, Danijela je podelila i krupni selfi koji je oduševio njene pratioce. Posebnu pažnju privukao je izbor muzike, budući da je uz objavu postavila pesmu sa stihovima: „Ja sam specijalno izdanje“, čime je dodatno naglasila svoje samopouzdanje.

1/7 Vidi galeriju Danijela Dvornik ponovo je privukla veliku pažnju javnosti nakon što je na društvenim mrežama podelila izazovne fotografije sa plaže. Foto: Printscreen, Preent Screen

Brojni pratioci nisu štedeli komplimente, hvaleći njen izgled, ali i pozitivnu energiju kojom, kako ističu, zrači i u šestoj deceniji života.

"Trebam muškarca koji traje jedan sat u krevetu"

Podsetimo, Danijela Dvornik, žena pokojnog pevača Dina Dvornika preselila se na Brač, gde je kupila kuću i svu pažnju posvetila imanju.

Naime, Danijela je aktivna na društvenim mrežama, a jednom prilikom je dobila jedan komentar koji je bio na račun njenog izgleda, a onda je usledio njen odgovor sa neobičnoim molbom.

1/5 Vidi galeriju Danijela Dvornik Foto: Printscreren, Printscreen

- Trebam muškarca koji traje jedan sat u krevetu - napisala je jedna žena u komentaru, a Danijela joj je šaljivo odgovorila:

- Kad ga nađete, prosledite ga - poručila je Dvornikova, nakon čega je usledila reakcija brojnih žena koje su se složile sa njom.