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Ćerke Andrije Bajića, kako tvrdi njegova supruga, pevačica Svetlana Bajić, poznatija kao Mala Cana, navodno su izbacile njegove stvari iz porodične kuće. Ona je za Kurir otvoreno govorila o situaciji koja ju je, kako kaže, veoma potresla, a posebno ju je pogodilo to što se sve dogodilo pre ostavinske rasprave.

"Danas je praznik Krstovdan i ja sam otišla na groblje svog supruga. Tamo su mi prijatelji rekli da Andrijine ćerke izbacuju njegove stvari iz kuće.Nakon groblja sam otišla kod komšije koji je preko puta i prosto nisam mogla da verujem da se to dešava, da se njegove stvari tako izbacuju na ulicu. To je za mene strašno, ne mogu da verujem da čak nije prošla ni ostavinska rasprava", počela je izlaganje Mala Cana za Kurir.

1/5 Vidi galeriju Ćerke Andrije Bajića, kako tvrdi njegova supruga, pevačica Svetlana Bajić, poznatija kao Mala Cana, navodno su izbacile njegove stvari iz porodične kuće. Foto: Kurir

Pevačica je istakla da joj stvari koje su pripadale suprugu imaju posebnu emotivnu vrednost, zbog čega joj je prizor koji je zatekla posebno teško pao.

"Ipak su to neke stvari koje su, da kažem, ako njima nisu bile vredne, meni su značile. Bile su vredne jer je to bio deo mog supruga i ja prosto nisam mogla da verujem da je to istina. Međutim, kad sam došla kod kontejnera, naravno da sam prepoznala policu koja je jednim delom u dvorištu, a drugim delom izlomljena.Kod đubreta je i tepih koji je bio u našoj sobi, koji smo koristili – to je sve izbačeno napolje. Sve se to dešava pre ostavinske rasprave, tako da me je to jako pogodilo", navela je ona.

"To se ne radi na današnji dan"

Mala Cana je potom opisala prizor koji je zatekla u dvorištu, naglašavajući da joj je dodatno zasmetalo što se sve dogodilo upravo na praznik.

"Danas je Krstovdan, a u dvorištu je opran veš, izbačene stvari, čišćenje maksimalno. To se ne radi na današnji dan, ništa od toga", rekla je pevačica.

1/6 Vidi galeriju Mala Cana Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Stefan Stojanović/Mondo

Kako ističe, da su Andrijine ćerke želele da se reše stvari koje im više nisu potrebne, mogle su da joj se obrate, jer bi ih ona sačuvala zbog uspomene na supruga.

"Ako nisu želele te stvari, ako im te stvari ne trebaju – mogle su na bilo koji način da mi jave. Ja bih to pokupila i čuvala, jer to za mene ima veliki značaj", rekla je Mala Cana.

"Još se ne zna kad će biti ostavinska rasprava"

Pevačica je potom govorila i o ostavinskom postupku, ističući da još uvek nije poznato kada će rasprava biti održana.

"Još se ne zna kad će biti ta ostavinska rasprava, ali kad god bude bila, ovo se ne radi, dok se ne završi postupak. U ostavinskoj raspravi mogu da tražim da se pobije taj ugovor koji je napravljen, zato što je moj Andrija prvo prisilno napisao taj ugovor. Ja ga jesam naterala, ali ne na taj način“, navela je ona.

1/5 Vidi galeriju Pevač je živeo povučenim životom Foto: Damir Dervišagić, Ilija Ilić

Mala Cana je iznela i svoje tvrdnje o okolnostima pod kojima je, kako kaže, Andrija potpisao ugovor o raspodeli imovine, kao i o njegovom zdravstvenom stanju u tom trenutku.

"Na prvom potpisivanju ugovora nije postojalo pravo užitka – gde je on odmah kod notara tražio na licu mesta da se upiše pravo užitka, gde su one poskakale na njega. Moj Andrija nije prošao tada psihijatrijsko-lekarski pregled, u trenutku kad je pisao ugovor za raspodelu imovine.

"Kada smo on i ja pravili ugovor o izdržavanju, Andrija je tad bio mlađi – prošao je lekarski pregled. Da je otišao kod lekara za ugovor o imovini, verovatno bi rekli da nije u stanju da napiše takav ugovor. Pritom, kada je ležao u bolnici u Pančevu, proglašen je da nije sposoban za takve odluke", rekla je pevačica.

Na kraju je priznala da ju je čitava situacija veoma pogodila i da joj je posebno teško zbog načina na koji su, kako tvrdi, tretirane stvari njenog pokojnog supruga.

"Jako sam tužna, to nije poštovanje roditelja i sve ovo me je mnogo pogodilo…"

Inače, ćerke Andrije Bajića čvrsto se drže odluke da se ne oglašavaju za medije i da svoj stav ne iznose javno.

"Izbacile su stvari kao da sam pas"

Podsetimo, pevačica je pre nekoliko meseci za Kurir govorila o tome kako su, prema njenim rečima, Andrijine ćerke izbacile i njene stvari iz kuće.

Nakon što su, kako je tada tvrdila, stvari Male Cane završile na ulici ispred kuće koju je Andrija Bajić ostavio svojim naslednicama, pevačica je za Kurir otvoreno govorila o celom događaju i otkrila šta se dešavalo.

1/6 Vidi galeriju Mala Cana neutešna ispred kuće u kojoj žive ćerke Andije Bajića Foto: Kurir

„U dogovoru sa njihovim advokatom sam tražila stvari koje su lično moje. Ne znam da li je ovde sve spakovano, jer znam koliko garderobe imam. Ne bih dolazila kombijem u suprotnom, nego kolima“, počela je Cana, pa nastavila:

- One su ovo izbacile na ulicu, kao da sam pas. Moja advokat i ja smo želeli da uđem kao čovek i uzmem svoje stvari, ništa njihovo. One to ne žele, izbacile su mi stvari na ulicu - rekla je pevačica,