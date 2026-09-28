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Crvena jabuka uspešno je započela slavljeničku turneju po Kanadi i Americi, kojom i na ovom kontinentu obeležava veliki jubilej – 40 godina postojanja grupe.

Nakon koncerata u Kalgariju, Vankuveru i Sent Luisu, bend je ovog vikenda nastupio pred publikom u Čikagu, u prestižnoj dvorani "Joe's", koja je bila ispunjena do poslednjeg mesta. Na koncert su stigli brojni fanovi, ne samo iz Čikaga, već i iz okolnih gradova.

1/4 Vidi galeriju Crvena jabuka Foto: Privatna arhiva

Veliki redovi ispred dvorane i sjajna atmosfera među publikom već su nagoveštavali da će ovo biti veče ispunjeno emocijama, ljubavlju i hitovima koji traju decenijama.

Ređale su se dobro poznate pesme – od „Dirlije“, „Tugo, nesrećo“, „Nekako s proljeća“, „Moje najmilije“ i „To mi radi“, pa sve do hita „Stižu me sjećanja“, koji je izazvao posebno snažne emocije među publikom.

04:43 Crvena Jabuka u Čikagu Izvor: Privatna arhiva