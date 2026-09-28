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Pevač Emir Habibović nedavno je dobio šesto dete, a sada je sa pratiocima podelio prizor iz porodičnog doma i pokazao kako izgledaju njegovi dani nakon dolaska bebe.

Na fotografiji koju je objavio na Instagramu vidi se njegova supruga Tamara dok sedi na garnituri i hrani bebu, dok Emir odmara pored njih u opuštenom kućnom izdanju.

Osim nežnog porodičnog trenutka, pažnju je privukao i luksuzno uređen prostor u kojem par živi. U pozadini se mogu videti raskošan luster, prostrano stepenište i elegantno uređena unutrašnjost doma.

Pevač očigledno uživa u vremenu provedenom sa suprugom i bebom, a prizor koji je podelio izazvao je brojne reakcije njegovih pratilaca.

Foto: Printscreen/Instagram

Tamara je 14 godina mlađa od Emira

Podsetimo, Tamara, koja je Emiru rodila njihovo drugo zajedničko dete, mlađa je od pevača 14 godina, a i sama se bavi muzikom.

Habibović je nedavno govorio o njenoj karijeri i otkrio da još nije izvesno da li će se njegova supruga vratiti pevanju.

- Ne znamo još da li se vraća. Ostala je u drugom stanju jednom, pa drugi put. Ništa joj ne branim, samo joj dajem savete šta i kako treba. U ovom pokvarenom svetu ili ćeš da budeš žena i majka ili ćeš da budeš pevačica. Treće ne postoji. Sve to treće je magla kod svakoga. Samo je pitanje dana kada će se sve obelodaniti, kada će ta magla nestati - rekao je Emir.

Pevač je potom istakao da Tamari ne zabranjuje da se bavi muzikom, ali da bi lično više voleo da se posveti drugačijem načinu života.