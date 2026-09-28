PORODIČNA IDILA EMIRA HABIBOVIĆA: Postao otac šesti put, pa pokazao suprugu i bebu u raskošnom domu
Pevač Emir Habibović nedavno je dobio šesto dete, a sada je sa pratiocima podelio prizor iz porodičnog doma i pokazao kako izgledaju njegovi dani nakon dolaska bebe.
Na fotografiji koju je objavio na Instagramu vidi se njegova supruga Tamara dok sedi na garnituri i hrani bebu, dok Emir odmara pored njih u opuštenom kućnom izdanju.
Osim nežnog porodičnog trenutka, pažnju je privukao i luksuzno uređen prostor u kojem par živi. U pozadini se mogu videti raskošan luster, prostrano stepenište i elegantno uređena unutrašnjost doma.
Pevač očigledno uživa u vremenu provedenom sa suprugom i bebom, a prizor koji je podelio izazvao je brojne reakcije njegovih pratilaca.
Tamara je 14 godina mlađa od Emira
Podsetimo, Tamara, koja je Emiru rodila njihovo drugo zajedničko dete, mlađa je od pevača 14 godina, a i sama se bavi muzikom.
Habibović je nedavno govorio o njenoj karijeri i otkrio da još nije izvesno da li će se njegova supruga vratiti pevanju.
- Ne znamo još da li se vraća. Ostala je u drugom stanju jednom, pa drugi put. Ništa joj ne branim, samo joj dajem savete šta i kako treba. U ovom pokvarenom svetu ili ćeš da budeš žena i majka ili ćeš da budeš pevačica. Treće ne postoji. Sve to treće je magla kod svakoga. Samo je pitanje dana kada će se sve obelodaniti, kada će ta magla nestati - rekao je Emir.
Pevač je potom istakao da Tamari ne zabranjuje da se bavi muzikom, ali da bi lično više voleo da se posveti drugačijem načinu života.
- Tamari ništa ne branim, ona peva vrhunski. Krene da peva, pa stane. Ja imam mnogo obaveza, ali hoću da gradim njenu karijeru, međutim, nešto je stalno vraća nazad. Taman krene, pa stane. Iskreno, voleo bih da ne peva. Ima ona svoj život. Hoćeš da snimaš pesme – snimaj za sebe. Neka pesma, odradiš jedan ili dva bloka, dođeš kući, ali danas, ako nisi obukla minić i ako ne praviš majmuna od sebe, ne možeš da prođeš. Retke su pesme koje danas uspeju - poručio je Habibović.