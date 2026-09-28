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Ona je prvo za Kurir otvoreno govorila o situaciji koja ju je, kako kaže, veoma potresla, a posebno ju je pogodilo to što se sve dogodilo pre ostavinske rasprave, a sad se oglasila i na društvenoj mreži Instagram.

- E, moj Andrija, dušo moja mila. Volela bih da si pored mene, ali ne i da gledaš tugu i bruku koja se dešava. Živote moj, bacaju se i izbacuju tvoje stvari iz tvoje kuće u Beogradu, u kontejnere, na Krstovdan. Zar baš ništa nikome nije sveto? Da li se iko Boga boji?

Znam da si povređen dok gledaš odozgo, sa neba, kao što sam i ja. Milo moje, samo neka ti Bog podari Carstvo nebesko i mir tvojoj duši.

Danas sam na groblju podelila sa tobom sve što mi se dešava i znam da si me čuo i da si uz mene.

Tužna sam, živote moj, jer ja tvoje nikada nisam bacala i nikada neću. Sve je to deo tebe, a deo tebe se čuva kao svetinja, a ne baca u kontejnere - napisala je Mala Cana uz fotografije izbačenih stvari.

1/5 Vidi galeriju Ćerke Andrije Bajića, kako tvrdi njegova supruga, pevačica Svetlana Bajić, poznatija kao Mala Cana, navodno su izbacile njegove stvari iz porodične kuće. Foto: Kurir

"Još se ne zna kad će biti ostavinska rasprava"

Podsetimo, pevačica je za Kurir govorila i o ostavinskom postupku, ističući da još uvek nije poznato kada će rasprava biti održana.

- Još se ne zna kad će biti ta ostavinska rasprava, ali kad god bude bila, ovo se ne radi, dok se ne završi postupak. U ostavinskoj raspravi mogu da tražim da se pobije taj ugovor koji je napravljen, zato što je moj Andrija prvo prisilno napisao taj ugovor. Ja ga jesam naterala, ali ne na taj način - navela je ona.

Mala Cana je iznela i svoje tvrdnje o okolnostima pod kojima je, kako kaže, Andrija potpisao ugovor o raspodeli imovine, kao i o njegovom zdravstvenom stanju u tom trenutku.

- Na prvom potpisivanju ugovora nije postojalo pravo užitka – gde je on odmah kod notara tražio na licu mesta da se upiše pravo užitka, gde su one poskakale na njega. Moj Andrija nije prošao tada psihijatrijsko-lekarski pregled, u trenutku kad je pisao ugovor za raspodelu imovine - rekla je.

1/6 Vidi galeriju Mala Cana Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Stefan Stojanović/Mondo

- Kada smo on i ja pravili ugovor o izdržavanju, Andrija je tad bio mlađi – prošao je lekarski pregled. Da je otišao kod lekara za ugovor o imovini, verovatno bi rekli da nije u stanju da napiše takav ugovor. Pritom, kada je ležao u bolnici u Pančevu, proglašen je da nije sposoban za takve odluke - rekla je pevačica.

Čitava situacija ju je veoma pogodila i da joj je posebno teško zbog načina na koji su, kako tvrdi, tretirane stvari njenog pokojnog supruga.

- Jako sam tužna, to nije poštovanje roditelja i sve ovo me je mnogo pogodilo…