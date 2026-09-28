ENA ČOLIĆ POKAZALA DIJAMANTSKI PRSTEN! Peja je zaprosio na Baliju, a ona mu uputila emotivne reči: Rekla sam da za ceo život
Ena Čolić oglasila se nakon što ju je Jovan Pejić Peja zaprosio na Baliju, a tom prilikom prvi put je pokazala i verenički prsten koji je dobila od svog izabranika.
Na fotografijama koje je podelila posebno je pažnju privukao blistavi prsten na njenoj ruci, a Ena nije krila sreću zbog novog životnog poglavlja. Uz fotografije sa egzotičnog putovanja, svom vereniku posvetila je emotivnu poruku.
– Ispunila mi se želja da posetimo Bali zajedno. Došli smo ovde da proslavimo moj rođendan 27.09. To je i datum kada smo se upoznali, a sada i datum kada sam ti dala obećanje za ceo život. Rekla sam DA tebi u čijem zagrljaju je moj dom gde god da smo na ovom svetu. Volim te, zauvek – napisala je Ena.
Podsetimo, Jovan Pejić Peja zaprosio je Enu upravo tokom njihovog romantičnog boravka na Baliju, gde su otputovali povodom njenog rođendana. Kako je Kurir već pisao, veridba je pripremana mesecima u tajnosti, a u izboru dijamantskog prstena Peji je pomogla njegova majka Zlata Petrović.
Peja je, prema ranijim navodima, želeo da sve ostane iznenađenje do poslednjeg trenutka, pa su on i Zlata prethodno obilazili zlatare u Beogradu kako bi pronašli prsten koji će odgovarati Eninom stilu.
Romantično putovanje tako je za Enu dobilo posebno značenje – na isti datum na koji slavi rođendan i godišnjicu upoznavanja sa Pejom, njih dvoje su napravili i novi korak u vezi.