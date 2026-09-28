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Ena Čolić oglasila se nakon što ju je Jovan Pejić Peja zaprosio na Baliju, a tom prilikom prvi put je pokazala i verenički prsten koji je dobila od svog izabranika.

Na fotografijama koje je podelila posebno je pažnju privukao blistavi prsten na njenoj ruci, a Ena nije krila sreću zbog novog životnog poglavlja. Uz fotografije sa egzotičnog putovanja, svom vereniku posvetila je emotivnu poruku.

– Ispunila mi se želja da posetimo Bali zajedno. Došli smo ovde da proslavimo moj rođendan 27.09. To je i datum kada smo se upoznali, a sada i datum kada sam ti dala obećanje za ceo život. Rekla sam DA tebi u čijem zagrljaju je moj dom gde god da smo na ovom svetu. Volim te, zauvek – napisala je Ena.

1/7 Vidi galeriju Ena Čolić pokazala prsten Foto: Printscreen/Instagram

Podsetimo, Jovan Pejić Peja zaprosio je Enu upravo tokom njihovog romantičnog boravka na Baliju, gde su otputovali povodom njenog rođendana. Kako je Kurir već pisao, veridba je pripremana mesecima u tajnosti, a u izboru dijamantskog prstena Peji je pomogla njegova majka Zlata Petrović.

Peja je, prema ranijim navodima, želeo da sve ostane iznenađenje do poslednjeg trenutka, pa su on i Zlata prethodno obilazili zlatare u Beogradu kako bi pronašli prsten koji će odgovarati Eninom stilu.