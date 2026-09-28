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Sofija Janićijević podelila je na svom Instagram profilu emotivnu fotografiju sa majkom i raznežila brojne pratioce. Njih dve su pozirale ispred crkve u usklađenim belim kombinacijama, dok je Sofija nežno ljubila majku u obraz.

Uz dirljiv prizor, dodala je i snažnu poruku ljubavi i podrške. "Koliko te volim, to samo moje srce zna da pokaže, hvala ti što si najbolja mama na svetu!", napisala je ona u okviru objave.

Ova emotivna posveta prikupila je pregršt lepih reakcija, a mnogi su odmah primetili i neverovatnu sličnost između njih dve.

Foto: Printscreen/Instagram

Sofija o Danetu i majci

Podsetimo, nakon što je od samog početka lagala javnost o prirodi svog odnosa sa starijim muškarcem, Sofija je jednom prilikom priznala ono o čemu se spekulisalo - sedamdesetogodišnji Dane je finansirao njenu majku i otplaćivao joj kredit.

Janićijevićeva je pred kamerama otkrila detalje svoje mračne tajne, pravdajući se da joj je on bio samo "eksperiment".

- Ja sam mu rekla da mama ima kredit, to je baš nešto sitno oko 200 eura mesečno, možda dve rate su ostale. Davala sam mu lažnu nadu, bio mi je eksperiment. Povredila sam svoju porodicu, jadni ljudi šta moraju sve da slušaju - priznala je Sofija.

1/6 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Prinstcreen/Red TV

Svesna sramote koju je priredila najmilijima i zabrinuta za majčino zdravlje, učesnica se javno pokajala pred milionskim auditorijumom.