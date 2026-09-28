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Pevačica Silvija Nedeljković nedavno je postala majka blizanaca, a radost zbog dolaska Staše i Boška ne krije. Silvija se porodila 21. septembra, a ona i njen suprug Saša Stamenković sada uživaju u porodičnom domu sa svojim mališanima. Ponosna mama povremeno podeli delić porodične atmosfere sa svojim pratiocima, a ovog puta objavila je posebno emotivan prizor.

Na fotografiji koju je podelila na svom Tiktok profilu vidi se njen suprug Saša kako na grudima drži njihove blizance. Kako se može primetiti, fotografija je nastala u porodilištu, neposredno nakon rođenja mališana.

Posebnu pažnju privukao je detalj koji je Silvija dodala uz fotografiju. Preko prizora je stavila pesmu „Svetlo“, čime je dodatno naglasila emociju i sreću zbog dolaska dece

"Svetlo na kraju tunela, sve si što sam htela", glase stihovi pesme.

Silvija i Saša sada dane provode uz Stašu i Boška, a sudeći po fotografiji koju je pevačica podelila, njihova porodica uživa u posebnom periodu ispunjenom ljubavlju i nežnošću.

Foto: Printscreen/Instagram

Slavio rođenje blizanaca do jutra

Dok se Silvija sa bebama nalazi u Beogradu, Saša je sa porodicom, prijateljima i meštanima proslavio dolazak prinova u porodicu. On je sačekao sa slavljem dok Silvija sa bebama nije izašla iz porodilišta.

- Pre svega, želim da se zahvalim Silviji što mi je podarila dva anđela. Nisam hteo da slavim dok ona i deca ne izađu iz bolnice, a kada se desilo da konačno stignu kući, ja sam već morao da se vratim poslu i treninzima - rekao je Saša i rekao da je slavlje trajalo do jutra.- Slavilo se u Lučanima do zore. Igrao sam u raznim zemljama, klubovima, sa različitim igračima, ali mi je posebno drago što se ovako nešto desilo baš ovde - rekao je on za "Informer".

1/4 Vidi galeriju Staša Stamenković Foto: Printscreen/Instagram