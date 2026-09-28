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Makedonski pevač Marijan Stojanoski oglasio se slomljen bolom nakon što je njegov četvorogodišnji sin preminuo.

Stojanoski je vest objavio na svom Fejsbuk profilu. 

- Bog mi ga je dao i uzeo ga, mog sina Petra - napisao je on. 

Kako prenosi "Kurir.mk", za sada nisu poznati detalji o uzroku smrti.

Marijan Stojanoski
Foto: Printscreen/Facebook

Porodicu krio od javnosti

Marijan i njegova supruga Nataša Stojanoska roditelji su troje dece – dve ćerke i sina Petra. Porodica je svoj privatni život uglavnom držala daleko od očiju javnosti, iako je Nataša povremeno objavljivala porodične fotografije na društvenim mrežama.

Petar je rođen u decembru 2021. godine. Nakon njegovog rođenja, Marijan je podelio radosnu vest da je porodica dobila sina.

Supružnici su prethodno dobili ćerku Veroniku, a kasnije se porodica proširila za još jednu ćerku.

Marijan i Nataša su dugogodišnji partneri. Verili su se 2019. godine, a godinu dana kasnije stupili su u brak.

Marijan Stojanoski poznat je makedonskoj javnosti po dugogodišnjoj muzičkoj karijeri i brojnim festivalskim nastupima. Zaposlen je u horu Nacionalne opere i baleta, a poslednjih godina ređe se pojavljivao u javnosti i više vremena posvećivao porodici.

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kurir.rs/kurir.mk