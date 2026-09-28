UMRO SIN (4) POZNATOG PEVAČA Tragedija potresla region: Bog mi ga dao i uzeo
Makedonski pevač Marijan Stojanoski oglasio se slomljen bolom nakon što je njegov četvorogodišnji sin preminuo.
Stojanoski je vest objavio na svom Fejsbuk profilu.
- Bog mi ga je dao i uzeo ga, mog sina Petra - napisao je on.
Kako prenosi "Kurir.mk", za sada nisu poznati detalji o uzroku smrti.
Porodicu krio od javnosti
Marijan i njegova supruga Nataša Stojanoska roditelji su troje dece – dve ćerke i sina Petra. Porodica je svoj privatni život uglavnom držala daleko od očiju javnosti, iako je Nataša povremeno objavljivala porodične fotografije na društvenim mrežama.
Petar je rođen u decembru 2021. godine. Nakon njegovog rođenja, Marijan je podelio radosnu vest da je porodica dobila sina.
Supružnici su prethodno dobili ćerku Veroniku, a kasnije se porodica proširila za još jednu ćerku.
Marijan i Nataša su dugogodišnji partneri. Verili su se 2019. godine, a godinu dana kasnije stupili su u brak.
Marijan Stojanoski poznat je makedonskoj javnosti po dugogodišnjoj muzičkoj karijeri i brojnim festivalskim nastupima. Zaposlen je u horu Nacionalne opere i baleta, a poslednjih godina ređe se pojavljivao u javnosti i više vremena posvećivao porodici.
kurir.rs/kurir.mk