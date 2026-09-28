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Jelena Karleuša samo dan nakon što se vratila iz Salcburga u kome je održala uspešan nastup, rešila je da spakuje kofere i opet otputuje van Srbije.

U jeku priča da uživa u ljubavi sa 25 godina mlađim manekenom, JK je jutros otputovala u Milano.

1/12 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Privatna arhiva

Pop zvezda je svoje pratioce na društvenim mrežama pozdravila snimkom sa pogledom na čuvenu milansku katedralu Duomo, pokazujući time da je komentari dušebrižnika i hejtera na društvenim mrežama uopšte ne interesuju.

Kako saznajemo, Jelena će sa porodicom u Milanu provesti neko vreme, a sve kako bi bila uz ćerku Atinu, kojoj sledeće nedelje počinje nastava na prestižnoj akademiji gde je upisala menadžment u modi.

Foto: Printscreen/Instagram

Atina upisala prestižan univerzitet

Podsetimo, univerzitet koji je upisala Atina jedan je od najprestižnijih na svetu kada je reč o modnom menadžmentu.

Prema javno dostupnim podacima na internetu, godišnja školarina na ovom institutu za studente koji dolaze iz zemalja van Evropske unije iznosi 25.800 evra, dok se za upis dodatno plaća 4.000 evra. Upisnina se, prema podacima ustanove, plaća svake godine.

To znači da bi jedna godina studija, prema trenutno objavljenim cenama na sajtu fakulteta, koštala 29.800 evra.

Program traje tri godine i nosi 180 ECTS bodova, a diploma je priznata u okviru italijanskog sistema visokog obrazovanja.

Dakle, ukoliko bi Atina pohađala program u ovom cenovnom rangu, porodica bi za njeno trogodišnje školovanje mogla da izdvoji skoro 90.000 evra, i to bez troškova stanovanja, hrane, prevoza i svakodnevnog života u Milanu.

1/5 Vidi galeriju Atina Tošić Foto: Printscreen/Instagram, Petar Aleksić Mondo

Program modnog menadžmenta nije klasičan smer modnog dizajna. Studenti se obrazuju za poslovnu stranu modne industrije, a među oblastima su upravljanje modnim brendom, poslovni razvoj, projektni menadžment, komunikacija, preduzetništvo i analiza tržišnih trendova. Među zanimanjima za koja se studenti pripremaju navode se brend menadžer, bajer, merčendajzer, retail i wholesale menadžer, menadžer operacija i biznis analitičar.

I JK i Duško uz ćerku

Kako je Jelena nedavno otkrila za Kurir, ona i njen bivši suprug Duško Tošić su se dogovorili da neće ostavljati ćerku samu, već će se stalno smenjivati u Milanu kako bi neko od roditelja uvek bio uz nju.