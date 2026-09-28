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Žika Jakšić više od jedne decenije uspešno vodi muzičko takmičenje "Nikad nije kasno". Ovaj televizijski format omiljen je mnogima, a u poslednjoj emisiji Žika kao voditelj programa, je iznenadio žiri, takmičare ali i publiku svojom odlukom.

Inače se ponedeljkom tradicionalno objavljuje ko se od kandidata iz "Nikad nije kasno" našao na onlajn glasanju na Fejsbuk stranici emisije i bori za dalji opstanak u takmičenju. Međutim, ovoga puta takmičare je sačekao potpuno neočekivani obrt.

U trenutku kada je žiri trebalo da saopšti ko nastavlja takmičenje, Žika Jakšić ih je prekinuo i doneo neočekivanu odluku.

"Teško mi je da se rastanem"

Žika Jakšić je objasnio šta ga je navelo na ovaj potez i saopštio vest koja je iznenadila sve prisutne.

– Pošto je i žiriju bilo teško, a i meni je teško da se rastanem sa nekim kandidatom jer je ova grupa zaista podjednako jaka, proglašavam da svi idu dalje – rekao je Žika.

1/7 Vidi galeriju Žika Jakšić Foto: printscreen YT, Pritnscreen, Nenad Kostić

Smeh u žiriju i kandidat na kolenima

Ova odluka izazvala je oduševljenje u studiju, a muzičar Tonči Huljić je iz stolice žirija kroz smeh dobacio: "Pa je l' si to mogao reći ranije?"

Publika i članovi žirija reagovali su gromoglasnim aplauzom, dok kandidati nisu krili sreću jer ove nedelje niko ne mora da strepi od rezultata glasanja i ispadanja. Jedan od kandidata je od sreće čak pao na kolena i slavio sa kolegama direktno na sceni.