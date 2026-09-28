Slušaj vest

Ana Stanić vrlo malo govori o svom privatnom životu, a jednom prilikom gostujući u jednoj emiisji govorila je o svom sinu otkrila sa kojim fazama njegovog odrastanja se susreće. Pevačica se prisetila i trauma iz doba inflacije, pa je otkrila da se zbog toga više od tri decenije nije vozila gradskim autobusom.

- Evo, na primer, sada se moj sin mene malo stidi. Ja sam se na moje roditelje uvek ponosila. Mama - svi je vole, omiljena profesorka, tata - spašava živote, i svi su u fazonu, šta god da ti treba, a moj sin sada kaže 'hajde nemoj da dolaziš u školu’” - rekla je Ana tada.

"Ljudi su ispadali, ja sam se onesvestila"

Objasnila je i zbog čega od 18. godine nije ušla u autobus.

- Ja sam kupila svoj prvi auto sa svojih 18 godina. Kada sam položila vozačku, već sam bila članica grupe "Moby Dick", i od tada nikada nisam ušla u gradski prevoz - rekla je ona tada i dodala:

- Kod mene to ima malo veze sa traumama iz srednjoškolske faze. Jer sam tada iz svog novobeogradskog 62. bloka išla u 3. a tadašnju 8. beogradsku gimnaziju. Trebalo mi je nekad i po sat vremena da stignem do škole. To su bile one najveće gužve u doba inflacije gde su ljudi maltene ispadali iz autobusa i tramvaja. Sećam se da sam se jednom u povratku iz škole oko dva sata popodne onesvestila od gužve, ali pošto je bila tolika gužva ja nisam pala. Od toga sam dobila ozbiljnu traumu i postavljala sam sebi važno pitanje da li ću imati svoj auto i da li ću ikada više morati da se vozim gradskim prevozom - iskreno je zaključila pevačica Ana Stanić.

1/5 Vidi galeriju Ovako danas izgleda Ana Stanić Foto: Mondo/Stefan Stojanović, Stefan Stojanović, Ana Stanić

Pevačica se prisetila nekih neugodnih i za nju traumatičnih situacija, koje su sigurno ostavile trag u njenom životu.

Problem s kriminalcem

- Jednom sam od jednog kriminalca uspela da se izvučem, tako što sam lagala da sam prijateljica njegove sestre, za koju sam znala ko je ali nismo bile prijateljice. Kada je pitao sestru i saznao da joj nisam drugarica pa je poručio nekim zajedničkim ljudima koji nas znaju "da sam ga nadrljala" - rekla je ona pa dodala:

- Nalazila sam se u veoma teškim situacijama u kojima sam uspevala da dobro onako da dobro hendlujem baš zato što sam imala to odrastanje.

1/10 Vidi galeriju Ana Stanić grmi u minijaturnom bikiniju Foto: Pritnscreen/Instagram, Printscreen/Instagram

Pevačica se prisetila svog detinjstva i prokomentarisala razvod roditelja koji joj je teško pao:

- Sama činjenica da su mi se roditelji razveli me pogodila. Naravno da sam se stavila u neku tu ulogu mamine zaštitnice u tom prvom periodu - priznala je ona, pa dodala:

- Svakako sam danas bliskija sa mamom nego što sam sa tatom što mi je žao i to se trudim da nekako popravim - govorila je za Blic.