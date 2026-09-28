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Hit „Balkanija“ muzičke zvezde Tee Tairović, koju je snimila pre četiri godine i koja se našla na njenom albumu prvencu, odjeknuo je u sportskoj areni Inalpi u Torinu, u Italiji, i za samo nekoliko trenutaka napravio atmosferu za pamćenje.

Naime, na jednom događaju, puštene je čuvenih hit muzičke zvezde, a čim su se začuli prvi taktovi popularne pesme, prisutni nisu ostali ravnodušni, već su krenuli da pevaju, igraju i u glas prate jedan od najvećih hitova popularne pevačice. Snimci atmosfere ubrzo su počeli da se dele na društvenim mrežama, a komentari na račun Tee Tairović samo su se nizali.

Mnogi su upravo ovaj trenutak ocenili kao još jedan dokaz da Teina muzika odavno prelazi granice Balkana, a posebno su komentarisali činjenicu da se njen hit peva i u velikim evropskim gradovima.

„Tea osvaja svet“, „Balkanija je zarazila i Italiju“, „Ovo je naša muzika“, samo su neki od komentara koji su se mogli videti uz snimke iz Torina.

Brojni korisnici društvenih mreža tagovali su Teu Tairović uz pesmu „Balkanija“, deleći video-zapise iz arene i ističući energiju koju njena muzika nosi. Posebnu pažnju privuklo je to što su ljudi, bez obzira na to odakle dolaze, zajedno pevali refren i uživali u dobro poznatom ritmu.

1/4 Vidi galeriju Tea Tairović Foto: Privatna arhiva

„Balkanija“ je tako dobila još jedan trenutak koji potvrđuje njenu popularnost, a Tea Tairović još jednom pokazala zbog čega njeni nastupi i pesme privlače pažnju publike širom regiona i van njega.