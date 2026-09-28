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Folk pevač Nedeljko Bajić Baja veoma se retko pojavljuje na javnim dešavanjima. O njegovom privatnom životu zna se veoma malo, osim da je rođen u selu Šipovo.

Pevačev stric ne krije razočaranje postupcima svog sinovca. Jednom prilikom govorio je za medije o njemu.

- Nikad nije ljudi moji doneo mi kutiju cigara, tada sam pušio, mi smo familija, to je žalostno pričati o svome. Da je barem doneo kutiju cigara ja bi rekao dobar je i šta ti ja znam, to sam dete tako voleo, ali to se tako, da izvineš odprdilo, on nigde ovde ne ulazi u naše kuće.

On je dodao da pevač Nedeljko Bajić Baja povremeno svrati u rodni kraj, ali bez posete rodbini.

- Dođe autom, džipom mercedesom, luksuznim, ali nikad neće ovde da prođe. To je žalosno, žalosno, ništa drugo.

nedeljko bajić baja Foto: Printscreen, Printscreen/Pink.rs

Tajni brak i razvod

Nedeljko Bajić Baja je 2013. godine započeo emotivnu vezu sa 19 godina mlađom Ivanom, koja se pojavila u njegovom spotu za pesmu "Mokra do gole kože". Tokom pet godina zajedničkog života dobili su dvoje dece – sina Marka i ćerku Milicu, da bi se 2018. godine u tajnosti razveli.

Pevač retko govori o roditeljstvu i privatnom životu, ali je u jednoj od retkih izjava istakao šta mu je najveća želja za naslednike: "Najveća želja mi je da budu zdravi i stabilni ljudi, a čime će se baviti zavisi od njih. Ako budu rešili da postanu pevači, nemam ništa protiv. Pokazaće vreme, kao što je pokazalo i za mene. Vreme uvek pokaže ko smo i šta smo".

Nedeljko Bajić Baja Foto: printscreen YT, Printscreen, Pritnscreen

Takođe, govori i o svom načinu života i relacijama na kojima funkcioniše: "Živim u Beogradu, ali često me ima i u Beču. Naravno, i u mom rodnom gradu Šipovo. Kod mene je sve kako treba, sve postižem. U suštini, sve je stvar dobre organizacije i karaktera, a ja sam odgovoran čovek".

kurir.rs/blic 

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