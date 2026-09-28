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Jovana Jeremić neće više voditi jutarnji program petkom, već samo vikendom, tačnije, subotom i nedeljom. Petkom će jutarnji program voditi Predrag Sarapa.

Kako se navodi Jovana Jeremić, koja je vodila jutarnji "Novo jutro", odlučila je da malo smanji tempo rada i uspori sa poslom.

- Jovana je odlučila da malo uspori sa poslom, te sebi malo da oduška. Zbog želje da više vremena provodi sa svojim izabranikom Tigrom s kojim planira i veliko venčanje i ćerkom Leom, ona će jutarnji voditi samo vikendom, subotom i nedeljom - otkrio je izvor za Telegraf.

1/5 Vidi galeriju JOVANA JEREMIĆ PLAKALA U PROGRAMU UŽIVO! Voditeljka OČAJNA zbog pretnji Veljinog čoveka koje je dobila zbog Maje Marinković! Foto: Printscreen, Printscreen/Instagram

Novi jutarnji iz novog studija

Nova emisija nosi naziv „Ponedeljak sa Gordanom Uzelac“ i prikazivaće se svakog ponedeljka iz potpuno novog i drugačijeg studija. Ona će početkom svake radne nedelje u studiju ugostiti relevantna imena iz političkog, društvenog, kulturnog, sportskog i estradnog života.

Koncept emisije zasnovan je na tome da nema unapred pripremljenih odgovora niti zaobilaženja tema koje zanimaju javnost, uz postavljanje pitanja koja drugi ne postavljaju i davanje odgovora koji sve zanimaju.