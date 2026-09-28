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Poslednjih nekoliko dana u centru pažnje javnosti ponovo je ljubavni život Jelene Karleuše. Nakon što je došlo do pomirenja s bivšim suprugom Duškom Tošićem, s kojim je sada u odličnim odnosima, u pojedinim medijima i na društvenim mrežama pojavile su se informacije da pop zvezda uživa u ljubavi sa 25 godina mlađim manekenom Aleksandrom Ševom.

Dodatnu sumnju su podgrejali snimci iz noćnog provoda iz jednog beogradskog lokala gde su njih dvoje viđeni zajedno u društvu tekstopisca Jelene Radosavljević, ali i njihovo druženje s Bokijem 13 u Beogradu, kao i snimak iz pevačicinog automobila na kome se vidi kako on vozi Jelenu.

Pored tih priča, na društvenim mrežama su se pojavile informacije da je Jelena prekinula poslovnu saradnju i višegodišnje prijateljstvo sa svojim producentom Zoranom Birtaševićem.

Foto: Printscreen

"Ko gubi ima pravo da se ljuti"

Jelena sve do sada nije htela da komentariše čaršijske navode i priče, ali se sada ipak oglasila i rešila da progovori o svemu i stavi tačku na sva nagađanja.

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- Mnogo bolesnih gluposti je napisano o meni, mom poslovnom i privatnom životu na X-u. U poslednjih nekoliko dana pogotovo. Moje fanove treba da interesuje samo moja karijera i ono što im kao umetnik pružam a čini mi se da je to baš dosta. Sve drugo, što se tiče mojih poslovnih odluka, sa kim saradjujem, sa kim ne i zašto, nije nešto što treba javnost da opterećuje. Ako budem imala potrebu da podelim neke detalje o tome, to će biti kulturno i dostojanstveno. - napisala je Karleuša, pa dodala

- Sebe smatram izuzetno dobrim čovekom koji ljudima čini samo dobro, pored mene rastu i postaju uspešni. Svako ko više ne saradjuje sa mnom, za to postoji moj ozbiljan POSLOVNI razlog, ne treba nasedati na izlive ludila nekakvih umobolnika iz rijalitija koji sa mojim životom nemaju dodirne tačke sem opsesije. Takodje, ljudi koji gube imaju i pravo da se ljute. Kada je reč o mom privatnom životu takodje moram da naglasim da reč PRIVATNO znači da ne treba javnost time da se bavi sem ako ja ne odlučim da iznesem neke činjenice. Samo ja i mogu da ih znam, zar ne? Nikakvih “uzimanja, otimanja” i ostalih gluposti nije bilo jer ljudi nisu stvari da se otimaju i šta još nisam pročitala. Iskreno, nasmejalo me je! Uživajte u vašim lepim životima, u mojim pesmama, biće ih uskoro još mnogo i želim vam divan dan! Poljupci iz Milana - napisala je Jelena Karleuša na "X" -U.

1/11 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Kurir/M.J.