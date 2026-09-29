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Slavko Banjac, po svemu sudeći, ozbiljno je zagrizao kada su pripreme za njegov predstojeći koncert u Sava centru u pitanju. Dok publika s nestrpljenjem iščekuje veče na kojem će pevač izvesti svoje najveće hitove, on ništa ne prepušta slučaju. Probe su u punom jeku, sastanci se nižu jedan za drugim, a upravo smo usred jedne takve obaveze zatekli poznatog pevača u srcu Vračara.

Susret u srcu prestonice

1/10 Vidi galeriju Šok u centru grada Foto: Kurir



Na prvi pogled delovao je potpuno opušteno. U ležernom izdanju, bez žurbe je šetao jednom od prometnijih ulica ovog beogradskog kraja, ali se videlo da vodi računa o svakom koraku.

Pre nego što je prešao ulicu, zastao je, pažljivo pogledao na obe strane i tek tada nastavio dalje, ne obraćajući previše pažnje na prolaznike koji su ga prepoznavali i šapatom izgovarali njegovo ime.

Posle kratke šetnje Banjac je ušao u obližnji restoran, ali ono što je bilo zanimljivo jeste da nije naručio ni piće ni kafu. Osoblje ga je srdačno pozdravilo, a pevač je zauzeo mesto za stolom i strpljivo čekao. Po svemu sudeci, razlog zbog kojeg je odbio da se zadrži uz osveženje bio je jednostavan čekao je nekoga.

Prijateljski pozdrav

Petnaestak minuta kasnije ispred restorana zaustavio se luksuzni BMW, a scena koja je usledila privukla je pažnju svih koji su se u tom trenutku zatekli u blizini. Iz automobila je za nas neočekivano izašao Aleksandar Kos, prijatelj Čedomira Jovanovića.

Čim je ugledao Banjca prišao pevaču i srdačno ga pozdravio.Izgrlili su se za sve pare. Njihov susret bio je topao i prijateljski. Razmenili su nekoliko rečenica uz osmeh, a sa njim je bila i saradnica koja je upravljala vozilom.

Dogovoreni sastanak

Atmosfera je odavala utisak da je reč o unapred dogovorenom sastanku, verovatno jednom u nizu onih koji prethode velikom koncertnom događaju koji Banjac priprema u Sava centru.

Posle kratkog razgovora nije bilo mnogo zadržavanja. Banjac je zajedno sa Kosom i saradnicom ušao u BMW, nakon čega su se svi zajedno odvezli u nepoznatom pravcu.