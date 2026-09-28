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Aco Pejović, danas je jedan od pevača sa najvećim brojem hitova, na desetine rasprodatih koncerata po najvećim halama u regionu i Evropi, a njegovo detinjstvo nije bilo nimalo lako.

Pevač je odrastao u skromnoj porodici, a sa samo 14 godina se preselio zbog muzike u đački dom u gradu u kom apsolutno nikoga nije poznavao, što je za njega bilo izuzetno stresno iskustvo. Uslovi u kojima je boravio bili su veoma skromni i teški – dom je bio oronuo i hladan, sa zajedničkim kupatilima, dok je u sobama spavalo po šest ili sedam učenika.

Majka plakala kad je videla gde živi

Aco Pejović je priznao da nije plakao, ali da su mu noći bile izuzetno teške dok je pokušavao da se snađe i ostvari svoj cilj. Kući je uspevao da ode otprilike jednom mesečno, radujući se majčinoj kuhinji, jer hranu nije mogao da nosi u dom pošto nije imao gde da je drži.

Jedna poseta roditelja posebno mu je ostala urezana u sećanju. Kada ga je majka obišla u domu i videla uslove u kojima živi, otišla je kući u suzama. Samo deset dana nakon toga, u domu se pojavio njegov otac sa vestima da mora da mu promeni smeštaj jer majka nije mogla da prihvati gde joj sin boravi.

Pored izazova u mladosti, Pejović se tokom života suočio i sa najtežom porodičnom dramom kada je njegova supruga Biljana imala ozbiljne zdravstvene probleme i jedva preživela. Nakon teške operacije, dok je brinuo o njihovim ćerkama, pevač bi se povukao u svoju sobu i iz sveg glasa vrištao i molio suprugu da ne umre i da ga ne ostavi.

Da ga je teško detinjstvo osnažilo i nije obeshrabrilo da će jednoga dana uspeti u životu i imati sve što poželi govori i činjenica da Pejović danas ima nekoliko nekretnine, ali i vilu od oko 800.000 evra, a u svom vlasništvu ima i luksuzne automobile.

1/12 Vidi galeriju Aco Pejović koncert u prepunom Spensu u Novom Sadu Foto: Zoran Ilić

"Garderober mu je na dva nivoa i ima cipela više nego bilo koja žena"

Kako je nedavno njegov stilista otrkio u velelepnoj vili nalazi se i pevačev garderober koji je kako stilista tvrdi, gardevrober je na dva nivoa i ima cipela više nego bilo koja žena.

- On raspolaže sa najvećim garderoberom, najimpozantnijim koji postoji na estradi, ako mene pitate. Na dva nivoa su odeljci sa odelima i cipelama - rekao je Lazar Ilić.

Ilić je otkrio da naš pevač ima čak više cipela i od žena.

- On ima više cipela nego bilo koja žena koju poznajem i sa kojom sarađujem. Njega uopšte nije teško obući zato što raspolaže sa tim vrhunskim komadima, pa šta god da obuče to nema greške - otkrio je stilista u emisiji "In3Gantno".