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Mlada i regionalno popularna muzička zvezda Zorana Mićanović održala je spektakularan nastup u Lincu, u prepunom klubu „Nine“, gde je napravila atmosferu za pamćenje i publiku podigla na noge od prve do poslednje pesme. Dok je publika s nestrpljenjem čekala da izađe na binu, Zorana je u opuštenom razgovoru otkrila kako se nosi sa ogromnim uspehom koji je postigla rano, progovorila o estradnim prijateljstvima, velikoj podršci koju je dobila od Cece Ražnatović, kao i o planovima koji je očekuju.

Kada je reč o nastupima i atmosferi, mlada pevačica ističe da se to nikada unapred ne planira.

– To se nekako samo desi. Naravno, osetim kakva je publika i prema tome odredim pesme koje ću pevati. Nije svuda isti repertoar, ali nadam se da je večeras u klubu bilo odlično – osmehuje se Zorana, ne skrivajući uzbuđenje pred izlazak pred publiku u Lincu.

Iako je vrlo mlada postigla ogroman uspeh i iza sebe već ima brojne hitove, priznaje da to nosi i svoju tamnu stranu.

– Iskreno, teško je, zato što slava i sav taj uspeh lako ponesu ljude. Ipak, ja se uvek trudim da ostanem na zemlji i da me to ne ponese. Za sebe mogu da kažem da sam sasvim normalna i prirodna osoba, i to je najvažnije. Mnogo je teško balansirati i izdržati pritisak javnog sveta, ali ili si spreman na to ili nisi – iskrena je ona.

Posebno emotivno Zorana govori o nedavnoj neprijatnoj situaciji kada ju je ujela mačka i kada joj se, suprotno očekivanjima, javila najveća balkanska zvezda.

– Kada se desio taj slučaj sa rukom, samo par kolega me je pozvalo da pita kako sam i da li mi treba nešto. Među tim retkima našla se Ceca. Nisam mogla da verujem da me je lično nazvala, pitala da li mi je potrebna pomoć, uputila me kod lekara i čak mi poslala lekove. Zaista nisam mogla da verujem, tolika zvezda, a pružila mi je ruku prijateljstva i pomoći! Prezahvalna sam joj na svemu što je učinila za mene - prepričava pevačica s očiglednom zahvalnošću.

Kada su u pitanju prijateljstva na estradi, tu je, kaže, izuzetno oprezna.

– Jako su retka. Imam bukvalno samo par prijatelja sa kojima se čujem, družim i koje istinski poštujem i volim. Sve ostalo je na nivou „ćao-ćao“ i to je to.

1/3 Vidi galeriju Zorana Mićanović nastup Foto: Tarik Pepić

U medijima se često pisalo i o njenom odnosu sa majkom i teškom detinjstvu, ali Zorana na to stavlja tačku.

– Ja sam o tome otvoreno govorila u jednoj emisiji, ali su posle toga novinari konstantno kačili naslove i vraćali se na isto. U tom trenutku sam želela da otvorim to poglavlje svog života, ali sam ga u istom momentu i zatvorila. Ne volim da se vraćam na to, šta je bilo, bilo je. Idemo dalje, samo napred i sa osmehom kroz život!

Nakon kraće pauze, tokom koje se, kako kaže, iskreno umorila od svega, uključujući i društvene mreže poput Instagrama, Zorana je spremna za nove pobede.

– Planiram da se maksimalno posvetim karijeri, da ulažem u nove pesme i projekte. Ljudima sa strane sve to možda deluje sjajno, ali verujte mi da nimalo nije lako biti javna ličnost, čovek se umori, kao i u svakom drugom poslu. Ali, vraćam se punom energijom! Uskoro izbacujem novu pesmu, a za sledeću godinu u planu je i izlazak prvog dela albuma – poručuje pevačica, čiji je nastup u klubu „Nine“ još jednom potvrdio da ova mlada zvezda krupnim koracima grabi ka samom vrhu.