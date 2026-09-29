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Gordana Goca Stojićević, jedna od najvoljenijih pevačica narodne muzike. Odavno je napravila životni izbor koji je danas prava retkost među javnim ličnostima, povukla se iz medija i sa scene, a umesto glamuroznih događaja i naslovnih strana izabrala je mir, porodicu i svakodnevicu koju deli sa svojim najbližima.

Redovna nabavka

Za razliku od mnogih kolega koji su gotovo svakodnevno prisutni na društvenim mrežama i javnim događajima, Goca već godinama neguje potpuno drugačiji način života. Nema potrebe da bude u centru pažnje kako bi dokazala svoju veličinu, jer je publika odavno zna po pesmama koje su ostale da traju.

Upravo zato je njen susret sa običnim građanima izazvao posebnu pažnju kada smo je sreli u jednom velikom supermarketu, gde je, potpuno opušteno, kupovala potrepštine za svoj dom.

Na prvi pogled gotovo da ništa nije odavalo utisak da je reč o estradnoj zvezdi čije pesme decenijama pevaju generacije. Bila je obučena sasvim ležerno, bez pompe i potrebe da privlači pažnju.Polako je prolazila između rafova, pažljivo birala proizvode i u kolica slagala sve što joj je bilo potrebno za kuću. Delovalo je kao da tačno zna šta je došla da kupi, pa nije bilo nepotrebnog zadržavanja. Ipak, poznato lice nije moglo da prođe neprimećeno.

Žena za sve

1/7 Vidi galeriju Pevačica je u akciji Foto: Kurir

Kako je prolazila kroz supermarket, pojedini kupci zastajali su na trenutak, pogledali je još jednom, a zatim šapatom govorili jedni drugima:

-To je Goca Stojićević.

Bilo je zanimljivo videti koliko su ljudi reagovali s poštovanjem. Nije bilo gužve oko nje, niti insistiranja na fotografijama ili prekidanju njene kupovine. Naprotiv, mnogi su je samo sa osmehom pogledali, kao da im je bilo dovoljno što su je sreli u sasvim običnoj životnoj situaciji.

Oni koji prate njenu karijeru znaju da je pevačica godinama unazad napravila veliki otklon od estradnog života koji podrazumeva stalno pojavljivanje u javnosti. Nakon što je završila obilazak marketa, Goca se uputila ka kasi sa punim kolicima proizvoda. Strpljivo je sačekala svoj red, platila račun i bez ikakve želje da privlači pažnju nastavila svojim putem.

Neočekivano

Nije se osvrtala na poglede ljudi koji su je prepoznali, niti je delovalo da joj smeta što su pojedini kupci komentarisali da je upravo legendarna pevačica među njima.

Po izlasku iz supermarketa uputila se ka automobilu parkiranom ispred objekta.Jednu po jednu kesu pažljivo je spakovala u gepek, proverila da li je sve ponela i potom sela za volan i vratila se svom domu.





Podsetimo, pevačica se pre nekog vremena razvela posle 39 godina braka.