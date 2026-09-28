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Pevač je danas u jutranjem programu na televiziji Pink, voditeljka Gordana Uzelac, ugostila je pevača ali i virtuoza na harmonici, Aleksandra Sofronijevića. Sofra je i jednim delom zaslužan za čudo koje se desilo Milančetu, pa su zajedno govorili o turneji, ali i kako se pevač oseća i da li mu padaju teško koncerti.

- On je uvek pravio sjajne pesme, on je kantautor, koji je pisao svoje najveće hitove. Ja sam njega pitao što nikada nije napravio koncert i tada sam mu rekao da mora to, i tada smo napravili koncert 3.jula. On čovek ima nerealne dobre pesme, i srećan je dok peva sa svojom publikom. - rekao je Aca.

"Nisam se umorio"

- Ja sam mislio da će to biti običan koncert, ali kada sam video pun Tašmajdan, do poslednjeg mesta, ja sam dobio snagu u tome, i dao sam sve od sebe da pevam još bolje - dodao je Milanče i nastavio:

- Nisam se umorio, umor je samo kada putujem, ali kada pevam, to nije umor, to je za moju publiku.

Sofra je tokom razgovora otkrio kako se Milanče ponaša na koncertu:

- On sve radi iz ljubavi i to je nešto što je publika prepoznala. Njegove pesme su ušle u legendu, ali ljudi nisu znale ko je on, on je fenomen - rekao je Sofra.

1/4 Vidi galeriju Milanče Radosavljević večeras je u Beogradu započeo svoj četvrti koncert na Tašmajdanu i još jednom pokazao da za pravu pesmu, emociju i ljubav publike ne postoje granice. Foto: Kurir.rs/Srđan Zelembaba

Milanče je otkrio šta mu kažu u njegovom Bariču:

- Svi su toliko zadovoljni sa mnom, ja sam postao zvezda u mom selu i ja volim svoj narod, i celu Srbiju i svu publiku. - rekao je Milan.

- Nas cilj je da mladi pevači pevaju pesme o ljubavi, a ne o asflatu, da se vrate vrednosti - rekao je Sofra.

- Meni je bilo bitno da se vrati publika, da vratimo narod na narodnu muziku - govorio je Milanče.