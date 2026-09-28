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Kupci ulaznica za otkazani koncertDina Merlina u Kraljevu ipak neće ostati bez svog novca. Kompanija Ticket Vision saopštila je da će iz sopstvenih sredstava obezbediti novac za povraćaj, kako publika ne bi čekala rasplet spora između organizatora i menadžmenta izvođača.

Koncert je trebalo da bude održan 5. septembra na Sportskom aerodromu u Kraljevu, a iz Ticket Visiona poručuju da kupci ne smeju biti taoci situacije za koju nisu odgovorni. Istovremeno, najavljeni su i pravni postupci kojima će biti utvrđeno ko snosi odgovornost za otkazivanje koncerta i nastalu finansijsku štetu.

U saopštenju je navedenno da, iako nisu odgovorni za otkazivanje koncerta Merlina u Kraljevu, niti za spor između organizatora i menadžmenta izvođača, Ticket Vision je dodao da će učiniti "sve da kupci svoj novac dobiju nazad u najkraćem mogućem roku".

Ticket Vision je podsetio da je "formalni organizator koncerta bilo je privredno društvo Sounder Music d.o.o, sa kojima do sada nisu sarađivali, a saradnja je uspostavljena na osnovu preporuke i garancije kompanije Digi Media.

"Odmah nakon toga kontaktiran je organizator kako bi informacija bila proverena, ali ni tada nije potvrđeno otkazivanje i komunikacija je nastavljena kao da će se koncert normalno održati. Samo sat vremena kasnije, u javnosti je objavljeno saopštenje Saunder mjuzika o otkazivanju koncerta", saopštio je Ticket Vision.

1/5 Vidi galeriju Pevač u epicentru neprilika Foto: BoBa Nikolić, Printscreen Youtube /Al Jazeera Balkans, Boba Nikolć

Od tog trenutka Ticket Vision je "pokušavao da stupi u kontakt sa organizatorom, telefonom i pisanim putem, ali odgovora nije bilo. Tek u večernjim satima oglasio se jedan od suvlasnika Saunder mjuzika i usmeno potvrdio otkazivanje, navodeći da je do njega došlo krivicom menadžmenta Dina Merlina", navedeno je u saopštenju.

Zvaničnu potvrdu o otkazivanju Ticket Vision je na insistiranje dobio narednog jutra putem elektronske pošte.

Našli se između dve vatre

"U danima koji su usledili, umesto jasnog rešenja i povraćaja novca kupcima, Ticket Vision se našao između dve strane koje su međusobno prebacivale odgovornost za otkazivanje koncerta i za novac koji je uplaćen organizatoru", navedeno je u saopštenju.

Iz Ticket Visiona je istaknuto da "kupci ulaznica svoj ugovorni odnos imaju sa formalnim organizatorom koncerta, a ne sa Digi Medijom".

"Ticket Vision je, u želji da se pronađe najbrže moguće rešenje i da kupci ne čekaju godine na okončanje sudskih postupaka između drugih strana, pokušao da pronađe način da se deo sredstava obezbedi odmah", istaknuto je u saopštenju.

Digi Medija je ponudila mogućnost da se Ticket Vision-u "pravno regulisanim putem prenese iznos od 100.000 evra koji je, prema dostavljenim informacijama, Saunder mjuzik prethodno uplatio Digi Mediji kao garanciju".

"U tu svrhu pripremljen je i trojni ugovor o asignaciji, sa kojim je organizator prethodno načelno bio saglasan, ali je nakon dostavljanja dokumenta na potpis odbio da ga potpiše", navedeno je u saopštenju.

Kako je dodato, "organizator je Ticket Visionu telefonom saopštio da će novac biti vraćen, tražeći da se sačeka još neko vreme, da bi potom u javnosti izneo drugačiji stav".

Direktor Ticket Vision Nataša Šošević rekla je da njena kompanija "ne želi i neće ulaziti u međusobne odnose, sporove i odgovornost Saunder mjuzika i Digi Medije, niti u pitanje odgovornosti menadžmenta Dina Merlina za otkazivanje koncerta".

"To je stvar odnosa između dveju strana i biće predmet odgovarajućih postupaka. Ono što je za nas neosporno jeste da kupci ulaznica ne smeju biti oštećeni zbog ovog spora", dodala je Šoševićeva.

Kako je naglašeno, "zbog toga je Ticket Vision doneo odluku da, uprkos tome što sredstva od prodaje ulaznica više nisu na njegovom računu, obezbedi novac za povraćaj kupcima i preuzme finansijski teret koji je nastao usled postupanja organizatora".

Najavivši da će obezbediti sredstva, kako kupci ne bi morali da čekaju završetak rešavanja sporova, Ticket vision je dodao da će "u isto vreme pokrenuti postupak kod nadležnih organa, bez izuzetka, gde će svakako biti pokrenuto pitanje krivične odgovornosti svakog aktera ove farse ponaosob".

"Ovim potezom Ticket Vision praktično preuzima teret situacije koju nije prouzrokovao, sa jedinim ciljem da zaštiti kupce koji su svoje ulaznice kupili sa poverenjem i koji ni na koji način ne treba da snose posledice neodgovornog postupanja organizatora koncerta", navedeno je u saopštenju.