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Pametna vila Nikoline Pišek u Zagrebu odnedavno je dobila novu poznatu stanarku - influenserku Moranu Mamić! Ona boravak u ovoj nekretnini mesečno verovatno papreno plaća, pošto je poznato da je Pišekova tražila čak 8.000 evra za najam preko jedne agencije za nekretnine.

Morana na Instagramu redovno deli prizore iz svoje svakodnevice, a sad je odlučila da pratiocima pokaže i svoje pse. Međutim, njima je pažnju privukao i prostor koji se nakratko može videti u pozadini snimka.

Na videu su se pojavili delovi prostranog i luksuzno uređenog enterijera, a ubrzo su svi shvatili da je reč o dobro poznatoj zagrebačkoj vili voditeljke Nikoline Pišek.

Foto: Damir Dervišagić, Printscreen

Prostrano i luksuzno

U kadrovima koje je Mamićeva objavila mogu se videti delovi dnevnog boravka i kuhinje, odnosno prostorije koje je Nikolina i ranije pokazivala javnosti.

Inače, raskošna nekretnina u Zagrebu je poslednjih godina nekoliko puta privlačila pažnju javnosti. Svojevremeno se pojavila i u oglasima za prodaju, a kasnije je bila ponuđena i za iznajmljivanje.

Prema aktuelnim podacima iz zemljišnih knjiga, vlasnica nekretnine i dalje je Nikolina Pišek. Vila se nalazi u mirnom delu Šestina, podno Sljemena, a prostire se na približno 400 kvadratnih metara. Nalazi se na zemljištu površine oko 1.530 metara kvadratnih i sastoji od dve etaže.

Foto: Printskrin Instagram

Uz prostrani dnevni boravak povezan s kuhinjom i trpezarijom, kuća ima vrt, veliku terasu i bazen. U prizemlju se, prema ranijim oglasima, nalaze i gostinska soba s vlastitim kupatilom, soba za pranje veša i dodatna soba s posebnim ulazom.

Voditeljka je tokom godina pokazala pojedine delove svog doma, pa su upravo zbog toga neki detalji enterijera postali prepoznatljivi.

Posebno se ističe otvoreni dnevni prostor, ali i veliki luster težak oko 300 kilograma. Pažnju je ranije privuklo i luksuzno uređeno kupatilo s mozaik-pločicama i okruglom kadom, iznad koje se nalazi krovni prozor.

1/5 Vidi galeriju Morana Mamić Foto: Printskrin Instagram

Pišekova je vilu kupila s pokojnim suprugom Vidojem Ristovićem, a tamo su planirali zajednički život. Nakon njegove smrti u maju 2022, nekretnina se u jednom trenutku našla i u prodaji. Prema ranijim medijskim napisima, za nju se tražilo 1,7 miliona evra. Posle se pojavila i na tržištu za iznajmljivanje, gde je mesečna najamnina najpre iznosila 6.000, a kasnije 8.000 evra.

Bavila se različitim poslovima

Podsetimo, Morana Mamić je dobro poznata na društvenim mrežama, a samo na Instagramu je prati gotovo 200.000 ljudi. Javnosti je poznata i kao bivša supruga Zdenka Mamića, rođaka Zdravka Mamića, s kojim ima sina Frana.

1/5 Vidi galeriju Morana Mamić Foto: Printscreen/Instagram, Instagram

Nakon razvoda se bavila različitim poslovima, od dizajna enterijera i stilizovanja do mode, a pokrenula je i vlastiti modni brend. Deo privatnog života poslednjih godina redovno deli sa svojim pratiocima.

Kurir.rs

Nikolina Pišek: