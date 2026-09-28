"Ja sam mašinerija"

- Ja sam mašinerija! Imala sam i snimanje, i nastupe u Hrvatskoj, i proslavu nešto privatno, i sa dečkom danas ručak i planovi za marketing i evo me došla sam na snimanje. Ja nemam te probleme oko umora. Čak sam i rano jutros ustala - rekla je Dara, pa se dotakla priče da je Jelena Karleuša zavela 25 godina mlađeg muškarca.

"Neka je sa srećom"

- Čula sam nešto nisam videla, ali mi je drago, neka bude srećna! Uvek sam za ljubav. Moj emotivni život je trenutno, leptrići i cvetići. Ovo je nešto najlepše što mi se desilo do sada. On nije ljubomoran, niti jedno drugom dajemo povoda za ljubomoru. Mnogo se volimo. Na stranu što je lep i zgodan, mnogo je pametan, lepo provodimo vreme, daje mi vetar u leđa. Stalno mi govori "Ljubavi šta je za tebe", "Ti to možeš, razvali" i tako dalje. Jako je zreo za svoje godine. Moj sin ga obožava, njegovi roditelji su sjajni. Oni me obožavaju, znaju kakav sam čovek, često me pitaju kako sam. To su predivni ljudi. Seljačke priče ih ne zanimaju, to o razlici u godinama i te teme. Ljudi, ljubim vas, moram da idem na snimanje - poručila je Dara.