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Pevačica Sanja Vučić stigla je na snimanje emisije „Zvezde Granda“, a pažnju je odmah privukla elegantnom belom kombinacijom, bojom koju, kako je priznala, veoma retko nosi.

- Inače jako retko nosim svetlo, tako da sam danas odlučila da bude belo, najsvetlije - rekla je Sanja, koja je pred početak snimanja priznala i da se nije dovoljno naspavala.

Ipak, kako kaže, spremna je za rad, a našalila se i da se nada da svoju neispavanost neće „iskaliti“ na kandidatima.

- Odlično sam, spremna, orna za rad. Malo se nisam naspavala i nadam se da neću da iskalim svoju neispavanost na kandidatima danas – rekla je kroz osmeh.

Sanja ne krije da ume da bude nervozna kada je umorna ili gladna, ali tvrdi da se trudi da njeno raspoloženje ne utiče na ljude oko nje.

– Kad sam gladna i neispavana, umem da budem malo nervozna i nezgodna, ali trudim se da ljude oko sebe ne ugrožavam svojim ponašanjem. Nabacim osmeh, čisto eto – objasnila je pevačica.

Kako kaže, ljudi koji su joj bliski već dobro znaju kako da se ponašaju kada primete da nije najbolje raspoložena.

– Ljudi u mom okruženju uglavnom znaju kad sam nervozna. Ne moraju da idu kao po iglama, naravno, ali da ne uzimaju za zlo ako nešto neprijatno iz mene izađe – priznala je Sanja.

1/4 Vidi galeriju Sanja Vučić Foto: Kurir/M. S., Kurir/M.S.

Na pitanje ko joj od članova žirija trenutno najviše prija, pevačica nije želela nikoga posebno da izdvaja. Istakla je da poštuje činjenicu da su članovi žirija stariji i iskusniji od nje i da se trudi da bude „mlađe dete“ u ekipi.

– Posebno vodim računa zato što su svi članovi žirija stariji od mene i iskusniji, tako da gledam da budem mlađe dete, lepo vaspitana i poslušna. Ko mi najviše prija, verovatno iz dana u dan svako drugačije, ali uglavnom ženski deo žirija – rekla je.

Otkrila je i da se sa Anom Bekutom čula neposredno pred početak sezone, ali da nakon toga nisu bile u kontaktu.

Posebnu pažnju privuklo je to što je Sanju na snimanje dovezao dečko. Pevačica je tom prilikom govorila o tome koliko joj znači podrška partnera, ali i porodice i prijatelja.

– Uglavnom volim da se okružim ljudima koji me podržavaju i koji razumeju kako ovaj posao zapravo funkcioniše. Tako da podrške ne manjka ni u ljubavi, ni u privatnom životu, generalno ni u porodici. Svi su jako puni podrške – istakla je ona.

02:31 Sanju Vučić dečko dovezao na snimanje ZG Izvor: Kurir televizija

Sanja je, međutim, priznala da je u prošlosti imala odnose u kojima je mislila da druga strana može da podnese njen način života i posao kojim se bavi, ali se ispostavilo da nije bila u pravu.

– Bilo je, naravno, trenutaka kada sam mislila da neko možda može da izdrži ovaj posao i da zna kako on funkcioniše, ali nisam bila u pravu. I naravno, takvi odnosi se okončavaju. Ništa strašno – zaključila je Sanja Vučić.