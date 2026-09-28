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Večeras će se u Belu kuću useliti, atraktivna plavuša, bivša devojka rijaltii učesnika Marka Osmakčić, Glorija Jelova.

Marko se sada oglasio na društvenoj mreži Instagram i svojoj dragoj poželeo sreću.

- Srećno anđele, doći će vitez kad je najpotrebnije - napisao je i bivšoj verenici poželeo sreću u Eliti 10, ali i ovom objavom najavio svoj ulazak u rijaliti.

Foto: Printscrean

Raskid veridbe nakon dva dana

Bivša verenica Marka Osmakčića je Glorija Jelovac, fatalna plavuša koja je veoma aktivna na društvenim mrežama.

Samo dva dana nakon što su se Marko Osmakčić i Glorija Jelovac verili 12. septembra u Zagrebu, kada je Osmakčić javno poručio da je „najsrećniji čovek na planeti“, na društvenim mrežama pojavile su se tvrdnje da je par raskinuo. Tim povodom se sada oglasio Osmakčić.

Foto: Printscrean

- Ne znam da li da dajem izjave ili ne, ne znam šta bih rekao. Ne bih još ništa rekao, još se ništa ne zna. Ako hoćete, pozovite nju, ali joj je polupan telefon. Iskreno da vam kažem, ne želim da dajem izjave. Znate kako, imam drugi život, nisam sad ni sam u toku, ni da kažem ni „a“ ni „be“. Nema smisla, jer bih vam rekao nešto pogrešno - rekao je Osmakčić.

- Ne bih ništa rekao sada, možda kasnije, ali sada kako stoje stvari, ne bih rekao ništa - poručio je.

Marko je potom objasnio i zbog čega Gloriju trenutno nije jednostavno kontaktirati.

- Iskreno, morate joj pisati na Instagramu, jer je razbila telefon. Ne mogu ni ja da je dobijem od juče, još uvek nije ažurirala broj - rekao je Osmakčić.