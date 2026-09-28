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Svetlana Ceca Ražnatović stigla je na novo snimanje „Zvezda Granda“, a pred okupljenim novinarima bila je vidno raspoložena i spremna za rad.

Pevačica se pojavila u beloj kombinaciji, a zanimljivo je da su istu boju za snimanje izabrale i njene koleginice Sanja Vučić i Dara Bubamara.

- Reklo bi se da smo se dogovarale, a nismo - našalila se Ceca.

Posebno interesovanje izazvalo je pitanje o sinoćnoj utakmici Srbije i Holandije. Naime, fudbalska reprezentacija Srbije poražena je rezultatom 2:1, a Cecin zet Nemanja Gudelj našao se u startnoj postavi „orlova“. Srbija je poražena na stadionu „Rajko Mitić“, dok je jedini pogodak za našu selekciju postigao Luka Jović.

1/7 Vidi galeriju Svetlana Ceca Ražnatović Foto: Kurir TV

Ceca je priznala da je pratila utakmicu i da joj poraz nije lako pao.

– Navijala sam, žao mi je, kao da smo ukleti – rekla je Ceca i dodala da navija strastveno ali da to ne znači da će polupati celu kuću.

Tokom razgovora dotakla se i potpuno drugačije teme, pa je upitana da li bi mogla mesec dana da provede bez mobilnog telefona.

00:58 I Ceca u belom danas, kao Sanja i Dara Izvor: Kurir televizija