„KAO DA SMO UKLETI“ Ceca sva u belom stigla na snimanje ZG i progovorila o porazu Srbije od Holandije: Srčano navijam, ali ne znači da ću polomiti kuću (VIDEO)
Svetlana Ceca Ražnatović stigla je na novo snimanje „Zvezda Granda“, a pred okupljenim novinarima bila je vidno raspoložena i spremna za rad.
Pevačica se pojavila u beloj kombinaciji, a zanimljivo je da su istu boju za snimanje izabrale i njene koleginice Sanja Vučić i Dara Bubamara.
- Reklo bi se da smo se dogovarale, a nismo - našalila se Ceca.
Posebno interesovanje izazvalo je pitanje o sinoćnoj utakmici Srbije i Holandije. Naime, fudbalska reprezentacija Srbije poražena je rezultatom 2:1, a Cecin zet Nemanja Gudelj našao se u startnoj postavi „orlova“. Srbija je poražena na stadionu „Rajko Mitić“, dok je jedini pogodak za našu selekciju postigao Luka Jović.
Ceca je priznala da je pratila utakmicu i da joj poraz nije lako pao.
– Navijala sam, žao mi je, kao da smo ukleti – rekla je Ceca i dodala da navija strastveno ali da to ne znači da će polupati celu kuću.
Tokom razgovora dotakla se i potpuno drugačije teme, pa je upitana da li bi mogla mesec dana da provede bez mobilnog telefona.
– Mogla bih, što ne bih mogla? Ne bih mogla bez voljenih ljudi, a sve to što je predmet može se – poručila je pevačica, jasno stavljajući do znanja da joj materijalne stvari nisu važnije od ljudi koji je okružuju.