Slušaj vest

Saša Kovačević je oduvek vodio računa o svom fizičkom izgledu. Zbog nove promene na licu je postao glavna tema na društvenim mrežama. Na mreži Iks poslednjih dana uveliko se dele njegove starije fotografije, sa početka karijere, ali i one nastale pre nekoliko meseci, koje su pokrenule talas komentara i spekulacija da je pevač uradio estetsku korekciju usana.

Polemika

Upravo korisnici društvenih mreža upoređuju njegove ranije gostovanje na televiziiji i aktuelno, tvrdeći da usne na pojedinim snimcima izgledaju nešto punije nego ranije. Upravo zbog toga mnogi pišu da bi, ukoliko je zaista bilo estetske intervencije, ona bila urađena veoma suptilno.

"Ali Saša Kovačević, koji celu karijeru ima pretanke usne, sa 41 godinom odluči da ih uradi. Zaista ne mogu da procesuiram ovu informaciju" navedeno je u jednom od komentara.

Pre i posle

1/5 Vidi galeriju Vidljive je promene napravio pevač Foto: Printscreen, Aleksej Nešović, Skymusic production, YouTube Sasa Kovacevic .TV, Promo/Aleksej Nešović

Ovakve rasprave nisu neuobičajene kada su poznate ličnosti u pitanju, naročito na društvenim mrežama. Dovoljna je jedna fotografija iz drugačijeg ugla ili kadar sa drugačijim osvetljenjem da pokrene lavinu komentara i nagađanja. Pevač se, međutim, još uvek nije oglašavao povodom ovih spekulacija, niti je javno potvrdio da je radio bilo kakvu estetsku korekciju. Ipak, to nije sprečilo korisnike Iksa da iznova dele fotografije i vode raspravu o njegovom izgledu.

Vodi računa

Pevač nikada nije krio da je njegov izgled rezultat velikih odricanja od svakodnevnih malih zadovoljstva.

- Vodim se nekim svojim režimom već više od 7 godina. Jako sam striktan i kada je hrana i kada je vežbanje u pitanju. Dešavalo se više od pola godine da kockicu čokolade ne pojedem, toliko sam disciplinovan. To može da ide u krajnost i u neku vrstu bolesti, kako moji vole da se našale, ali to je moj način života-ispričao je pevač za medije.