ISPLIVALE NIKAD VRELIJE FOTKE KARLEUŠE I MANEKENA! JK i Ševo uhvaćeni nasamo na gliseru: Ona se sunča, on bez majice - Otkrivamo sve detalje intrigantnog odnosa
- Jelena Karleuša i 25 godina mlađi maneken Aleksandar Ševo ponovo su u centru pažnje zbog priča o navodnoj vezi, koje je pevačica demantovala.
- Njih dvoje su viđeni zajedno u izlascima, na putovanjima i na gliseru na Savi, gde je ona bila na palubi, a on bez majice za volanom.
- Karleuša poručuje da je Ševo njen prijatelj i da o privatnom životu neće govoriti dok sama ne odluči.
Glavna tema u domaćim medijima u poslednjih nekoliko dana ponovo je ljubavni život Jelene Karleuše. Nakon što je došlo do pomirenja s bivšim suprugom Duškom Tošićem, s kojim je sada u odličnim, prijateljskim odnosima, pojedini mediji i društvene mreže bruje o tome da pop zvezda uživa u ljubavi sa 25 godina mlađim manekenom Aleksandrom Ševom.
Dodatnu sumnju su podgrejali snimci iz noćnog provoda iz jednog beogradskog lokala, gde su njih dvoje viđeni zajedno u društvu tekstopisca Jelene Radosavljević, ali i njihovo druženje s Bokijem 13 u Beogradu, kao i snimak iz pevačicinog automobila na kom se vidi kako on vozi Jelenu.
Ovo je sve bilo dovoljno da se misteriozni momak odmah proglasi za Karleušinog novog partnera. Pevačica je najpre to demantovala, a zatim istakla da njen privatni život nikog ne treba da zanima, osim ako ona sama ne bude želela da o tome govori.
Izbegavao slikanje
Inače, pomenuti Aleksandar je Jelenu upoznao preko njenog bliskog prijatelja i saradnika Zorana Birtaševića, s kojim se on poznaje i druži duže vreme. S vremenom, Jelenino i njegovo druženje je postalo intenzivnije i češće, pa je Aleksandar počeo da se viđa s pevačicom bez Zorana i ostalih prijatelja.
Njih dvoje su postali vrlo bliski, pa su nekoliko puta odlazili zajedno i na putovanja, kao na primer letos u Crnu Goru, gde joj se Aleksandar uvek našao pri ruci i pomogao joj oko kofera na aerodromu, što je zabeležio i naš paparaco.
Ševo često i vozi Jelenu, kad ona ili Zoran nisu za volanom, ali je dosad vešto izbegavao slikanje i poziranje za medije jer mu ne prija preterana medijska pažnja.
Jelena je manekena, kao i još jednog prijatelja, pozvala da igraju u njenom novom spotu za hit pesmu "Balkan boj".
Karleuša i 25 godina mlađi maneken gotovo da se nisu odvajali jedan od drugoga tokom celog leta na izmaku, a jedan dan početkom avgusta proveli su zajedno sami na Savi krstareći gliserom.
Sudeći po fotografijama do kojih smo došli, Jelena se tog dana baš opustila i sunčala na palubi, dok je njen zgodni bliski prijatelj upravljao gliserom, i to bez majice. Kako se može videti na fotkama, Aleksandar je bio nasmejan i vrlo raspoložen dok ga je Jelena snimala, što ne treba da čudi budući na seksi prizor koji je imao ispred sebe.
Inače, Aleksandar je mlađi od Jelene dve i po decenije. Zaposlen je u jednoj poznatoj modnoj agenciji, a pre tri godine pisalo se da je bio u vezi s ćerkom legendarnog Zdravka Čolića.
I sama Jelena je za Kurir naglasila da su ona i Aleksandar samo prijatelji i da nema govora o bilo kakvoj tajnoj vezi.
- Ja piletinu ne jedem, ja sam vegetarijanac. Činjenica je da su svi moji muškarci uvek bili mlađi i da ja volim mlađe, jer muškarci stare brže od žena. U provodu je bilo super, ali to mi je prijatelj, a i da je bilo šta drugo - ne bih vam rekla. O meni se sve zna i ne mogu ništa da krijem, ali evo, svi me pitaju za tog dečka. Eto, to mi je prijatelj - rekla nam je JK, pa dodala:
- Mi žene smo same sebi uskočile u usta i sada jedemo ono što smo pričale decenijama. Muškarac mora da bude muškarac, a žena - žena. Kad se muškarac ponaša kao žena, to ne mora da znači da je gej, nego da je samo... da ne koristim neku reč - zaključila je pevačica.
Privatni život
Jelena se ovim povodom oglasila na Iksu:
- Kada je reč o mom privatnom životu, takođe moram da naglasim da reč privatno znači da ne treba javnost time da se bavi, osim ako ja ne odlučim da iznesem neke činjenice. Samo ja i mogu da ih znam, zar ne? Nikakvih "uzimanja, otimanja" i ostalih gluposti nije bilo, jer ljudi nisu stvari da se otimaju i šta još nisam pročitala. Iskreno, nasmejalo me je! Uživajte u vašim lepim životima, u mojim pesmama, biće ih uskoro još mnogo i želim vam divan dan - napisala je Jelena na Iksu.
Kurir.rs
JK: