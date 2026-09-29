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Glavna tema u domaćim medijima u poslednjih nekoliko dana ponovo je ljubavni život Jelene Karleuše. Nakon što je došlo do pomirenja s bivšim suprugom Duškom Tošićem, s kojim je sada u odličnim, prijateljskim odnosima, pojedini mediji i društvene mreže bruje o tome da pop zvezda uživa u ljubavi sa 25 godina mlađim manekenom Aleksandrom Ševom.

Dodatnu sumnju su podgrejali snimci iz noćnog provoda iz jednog beogradskog lokala, gde su njih dvoje viđeni zajedno u društvu tekstopisca Jelene Radosavljević, ali i njihovo druženje s Bokijem 13 u Beogradu, kao i snimak iz pevačicinog automobila na kom se vidi kako on vozi Jelenu.

Foto: YT kanal Pravo lice estrade

Ovo je sve bilo dovoljno da se misteriozni momak odmah proglasi za Karleušinog novog partnera. Pevačica je najpre to demantovala, a zatim istakla da njen privatni život nikog ne treba da zanima, osim ako ona sama ne bude želela da o tome govori.

Izbegavao slikanje

Inače, pomenuti Aleksandar je Jelenu upoznao preko njenog bliskog prijatelja i saradnika Zorana Birtaševića, s kojim se on poznaje i druži duže vreme. S vremenom, Jelenino i njegovo druženje je postalo intenzivnije i češće, pa je Aleksandar počeo da se viđa s pevačicom bez Zorana i ostalih prijatelja.

Njih dvoje su postali vrlo bliski, pa su nekoliko puta odlazili zajedno i na putovanja, kao na primer letos u Crnu Goru, gde joj se Aleksandar uvek našao pri ruci i pomogao joj oko kofera na aerodromu, što je zabeležio i naš paparaco.

Ševo često i vozi Jelenu, kad ona ili Zoran nisu za volanom, ali je dosad vešto izbegavao slikanje i poziranje za medije jer mu ne prija preterana medijska pažnja.

Jelena je manekena, kao i još jednog prijatelja, pozvala da igraju u njenom novom spotu za hit pesmu "Balkan boj".

Foto: Društvene Mreže

Karleuša i 25 godina mlađi maneken gotovo da se nisu odvajali jedan od drugoga tokom celog leta na izmaku, a jedan dan početkom avgusta proveli su zajedno sami na Savi krstareći gliserom.

Sudeći po fotografijama do kojih smo došli, Jelena se tog dana baš opustila i sunčala na palubi, dok je njen zgodni bliski prijatelj upravljao gliserom, i to bez majice. Kako se može videti na fotkama, Aleksandar je bio nasmejan i vrlo raspoložen dok ga je Jelena snimala, što ne treba da čudi budući na seksi prizor koji je imao ispred sebe.

Inače, Aleksandar je mlađi od Jelene dve i po decenije. Zaposlen je u jednoj poznatoj modnoj agenciji, a pre tri godine pisalo se da je bio u vezi s ćerkom legendarnog Zdravka Čolića.

I sama Jelena je za Kurir naglasila da su ona i Aleksandar samo prijatelji i da nema govora o bilo kakvoj tajnoj vezi.

00:14 Jelena Karleuša i maneken uživaju Izvor: TikTok

- Ja piletinu ne jedem, ja sam vegetarijanac. Činjenica je da su svi moji muškarci uvek bili mlađi i da ja volim mlađe, jer muškarci stare brže od žena. U provodu je bilo super, ali to mi je prijatelj, a i da je bilo šta drugo - ne bih vam rekla. O meni se sve zna i ne mogu ništa da krijem, ali evo, svi me pitaju za tog dečka. Eto, to mi je prijatelj - rekla nam je JK, pa dodala:

- Mi žene smo same sebi uskočile u usta i sada jedemo ono što smo pričale decenijama. Muškarac mora da bude muškarac, a žena - žena. Kad se muškarac ponaša kao žena, to ne mora da znači da je gej, nego da je samo... da ne koristim neku reč - zaključila je pevačica.

Privatni život

Jelena se ovim povodom oglasila na Iksu:

1/7 Vidi galeriju JK Foto: Društvene Mreže, Privatna arhiva

- Kada je reč o mom privatnom životu, takođe moram da naglasim da reč privatno znači da ne treba javnost time da se bavi, osim ako ja ne odlučim da iznesem neke činjenice. Samo ja i mogu da ih znam, zar ne? Nikakvih "uzimanja, otimanja" i ostalih gluposti nije bilo, jer ljudi nisu stvari da se otimaju i šta još nisam pročitala. Iskreno, nasmejalo me je! Uživajte u vašim lepim životima, u mojim pesmama, biće ih uskoro još mnogo i želim vam divan dan - napisala je Jelena na Iksu.

Kurir.rs

JK: