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Pevač Peđa Jovanović otvoreno je progovorio o svim detaljima iz svog privatnog i poslovnog života — od nastanka novog dueta, koji je snimio sa Slađanom Mandić, preko teških životnih stramputica i borbe za porodicu.

Peđa je priznao da je taj period veoma bolan za njega i da ne voli da se vraća na stvari koje su razorile njegov brak.

Peđa Jovanović se na samom početku osvrnuo na novu pesmu i duet sa kolegicom Slađom, otkrivši ko je bio glavna karika u stvaranju numere.

- Saša Lazić je tu glavni što se naziva tiče. On je napisao tekst, a možda ga je malo inspirisala i serija ili knjiga "Muzej nevinosti". Nisam hteo ništa mnogo da menjam, poslušao sam pesmu kao celinu od početka do kraja, jako mi se svidela i pristao sam da snimim duet.

Pevač je priznao da je veliki zaljubljenik u proces stvaranja muzike i da ne može da zamisli dan bez rada.

- Uživam u svakom segmentu stvaranja muzike — bilo da je to studio, snimanje spota, pevanje ili sviranje instrumenata. Ako tri dana kod kuće ne radim ništa vezano za muziku, ja bukvalno počnem da se tresem.

Zbog velikog broja nastupa, Peđa često provodi noći na putu, ali ističe da uspeva da održi balans.

1/6 Vidi galeriju Peđa Jovanović Foto: Dusan Petrovic/Nemanja Nedovic/Instagram, Kurir

- Dešava se da je raspored sa svirkama zgusnut, hvala Bogu da je tako. Nekada treba stići iz Severne Makedonije u Sloveniju, pa čovek ne stigne baš da se naspava osam sati, ali sve se to nadoknadi. Trudim se da živim zdravo i sve neke toksične stvari sam izbacio iz svog života. Čini mi se da nikada nisam bio srećniji, zadovoljniji i ispunjeniji, kako privatno tako i poslovno.

Predstojeći period biće u znaku velikih solističkih koncerata, a kruna karijere biće nastup u prestonici na poseban datum.

- Zakazan je koncert za 8. mart 2027. godine u Beogradskoj areni. U publici uvek bude malo više žena, to se vidi. Bude tu uvek i simpatičnih poklona — baci se neki meda na binu ili slatko srce. Jako mi je drago što ljudi lepo prihvataju moje pesme i tu moju emociju.

Govoreći o pesmama koje ga najbolje opisuju, Peđa je izdvojio numeru u kojoj je opisan njegov najteži životni period.

- Pesma koju najviše smatram svojom je pesma "Njoj". Moj prijatelj Bane Opačić i ja se družimo već 20 godina. On je moje životne brodolome doživljavao kroz priču sa mnom i bukvalno je u toj pesmi opisao jedan deo te moje propasti. Eto, dok izvodim tu pesmu, uvek mi stoji knedla u grlu.

Jovanović ne krije da je u prošlosti pravio velike greške, ali je uspeo da pronađe pravi put.

- Svestan sam da sam mnogo grešio. Ljudski je grešiti, ali sam se, Bogu hvala, opametio. Shvatio sam da idem totalnom stranputicom i da moram da se vratim na pravi put, i uspeo sam u tome. Sad kad vratim film i setim se tih vremena kada nisam bio svoj, bude mi neprijatno i nisam ponosan na to, ali je to svakako doprinelo mojoj sadašnjoj karijeri i tome kakva sam ličnost danas.

Najveću zahvalnost za svoj oporavak duguje supruzi, koja se godinama borila za njihovu porodicu.

- Ona je pokušavala ne mesecima, nego godinama da mi objasni šta su prioriteti, dok sam ja, nažalost, mislio da je kafana prioritet. Nisam ponosan na to i ne volim da se vraćam na tu temu.

1/6 Vidi galeriju Peđa i Ana Jovanović Foto: Instagram, Pritnsceen/Instagram

U šali dodaje da je promenu donela zrelost i da su ružne stvari definitivno iza njega.

- Diplomirao sam taj kafanski fakultet, i to sa odličnom ocenom. Bitno je da danas o tome pričam sa osmehom i da je to prošlost. To više nikada ne može da se desi u mom slučaju — da toliko zapostavim najbitnije stvari u životu zarad ličnog provoda. Stariji smo i zreliji".

Pored nastupa u dijaspori, Peđa sprema i velika gostovanja širom regiona sa svojim orkestrom.

- Pripremamo veliki koncert 12. decembra u Tuzli u Hali Mejdan, a imamo i dosta koncerata po Nemačkoj. Drago mi je što ljudi u dijaspori sve više vole da dođu u lepe prostore poput MTS dvorane. Radim sa svojim 'Big Concert' orkestrom i to mi se mnogo više sviđa od klasičnih klubova. Što se privatnih proslava tiče, odradim program od dva sata kada neko izrazi želju i drago mi je kada ljudima uveličam veselje.

Kurir/Blic