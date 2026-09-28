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Andrijana Tomanić, koja je javnosti poznata kao velika ljubav pokojnog pevača Džeja Ramadanovskog, podelila je na svom Instagram profilu snimak koji je privukao pažnju njenih pratilaca.

Naime, Andrijana Tomanić je tokom noćne vožnje uključila Džejevu pesmu „Ugasila si me“, dok je u objavi dodala i stiker u obliku srca.

Snimak je zabeležen iz automobila, a izbor pesme mnogima je posebno privukao pažnju, imajući u vidu njenu emotivnu povezanost sa legendarnim pevačem.

Foto: Printskrin/Instagram

Andrijana je i ranije na društvenim mrežama delila uspomene i trenutke koji su podsećali na Džeja, a ovaj put je, bez mnogo reči, upravo muzikom evocirala uspomene na pokojnog pevača.

Džej umro pre 6 godina

Podsetimo, Džej Ramadanovski preminuo je 6. decembra 2020. godine u 57. godini od posledica srčanog udara, u svom stanu na Dorćolu gde je živeo sa Andrijanom.

Inače, Džejev prijatelj, Zoran Jagodić Rule jednom prilikom je govorio o odnosu sa njom.

- Svi znaju za Andrijanu. Ta žena je čudo. Ona je njemu bila i leva i desna ruka. Ja ga poznajem 25 godina, a oni su poslednjih 20 živeli zajedno. Ona je, kako je to voleo da kaže, njegova bela žena. Želeo je da napiše knjigu koja bi se zvala baš tako, "Bela žena". Svi su znali - kad ne mogu da dobiju Džeja, zovi Andrijanu ili Ruleta - istakao je Jagodić, koji je svirao sa Džejem.

1/11 Vidi galeriju Džej Ramadanovski Foto: Dragan Kadić, Damir Dervišagić, Printscreen

- Ona je sjajna, ona je neko ko mnogo voli Džeja. O svom odnosu nikad nisu pričali, ali to se znalo. Doduše, niko ih nije ni pitao o tome - istakao je Rule za Kurir.

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