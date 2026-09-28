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Katarina Grujić otvoreno je progovorila o iskustvima i odnosima koji su je oblikovali tokom karijere. Kako ističe, godine na estradi naučile su je da pažljivije bira ljude kojima okružuje sebe, jer osmeh i lepe reči nisu uvek garancija iskrenosti.

Pevačica je priznala da je na početku karijere bila znatno naivnija i da je verovala ljudima sve dok joj ne bi dokazali suprotno. Danas, kako kaže, poverenje više ne daje na prvu, već očekuje da čovek svoja namere pokaže kroz dela. Zbog toga je u prošlosti bila prinuđena da prekine kontakt sa pojedinim osobama iz svog okruženja.

1/10 Vidi galeriju Katarina Grujić Foto: Kurir Televizija, Printscreen/Magazin In, Damir Dervišagić

„Bilo je ljudi za koje sam mislila da će zauvek biti tu. Vremenom shvatiš da neke osobe pripadaju samo određenom periodu tvog života“, ispričala je Katarina, dodajući da je naučila da pusti ljude bez mržnje i bez potrebe za velikim raspravama kada uviditi da odnos više nema smisla.

Istina o konkurenciji i kolegama na sceni

Kada su u pitanju odnosi sa kolegama, Katarina napominje da je javni posao specifičan jer se poslovni interesi, prijateljstva i konkurencija stalno prepliću. Svesna je da na estradi uvek postoje poređenja oko novih pesama, uspeha i broja nastupa, ali ističe da nema potrebu da se takmiči van scene niti da gleda šta druge pevačice rade.

„Ne moramo svi da budemo najbolji prijatelji. Sasvim je dovoljno da se poštujemo“, jasna je pevačica, koja dodaje da nema nikakav problem da kolegama iskreno čestita na dobrom spotu, pesmi ili velikom koncertu.

1/5 Vidi galeriju Katarina Grujić Foto: Printscreen YouTube

Porodica ispred glamura i najveća životna lekcija

Pored odnosa sa ljudima, promenio se i njen stav prema karijeri i uspehu. Dok je ranije imala osećaj da mora biti prisutna na svakom događaju kako nešto ne bi propustila, danas prednost uvek daje privatnom miru i porodičnom okruženju.

Kao svoju najveću i najvažniju lekciju, Katarina je izdvojila spoznaju da odluke o sopstvenom životu ne mora nikome da pravda: „Ko te poznaje, razumeće. Ko ne razume, verovatno ni ne treba da zna“.

Kurir,rs/Alo