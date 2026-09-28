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Pevačice Sanja Vučić i Dara Bubamara doživele su neobičnu situaciju na današnjem snimanju nove epizode muzičkog takmičenja „Zvezde Granda“. Obe su se pojavile u potpuno istoj odevnoj kombinaciji, a nijedna od njih prethodno nije znala da će se to dogoditi.

Sanja je prva stigla u studio na Košutnjaku, dok je Dara došla nešto kasnije. Kada su se srele iza kulisa i shvatile da su obukle identične komade, iznenađenje nije izostalo. Njih dve su potom zajedno pozirale fotografima i prokomentarisale situaciju.

„Ne znam, meni je ovo stilistkinja dala“, rekla je Sanja kroz osmeh, dok Dara nije krila da joj se situacija baš i nije dopala.

„Meni nije. Ja sam ovo baš skupo platila... J**i ga“, prokomentarisala je Dara kroz šalu.

1/6 Vidi galeriju Dara i Sanja isto obučeni Foto: Kurir, Kurir/M. S.

Bubamara je tom prilikom govorila i o svom privatnom životu, posebno o vezi sa mlađim partnerom. Kako je istakla, trenutno je veoma zadovoljna i ne bi menjala ništa u svom životu.

„Sve leptirići i cvetići. Ništa ne bih menjala, ovo što mi se desilo nisam ni sanjala. Stalno smo zajedno, i kada smo umorni i kada smo naspavani. Divno je kada i slobodne trenutke provedete lepo“, rekla je pevačica.

"Nema ljubomore i nepotrebnih rasprava"

Dara je naglasila da u njihovoj vezi nema ljubomore i nepotrebnih rasprava, a otkrila je i šta ju je posebno osvojilo kod partnera.

„On je stvarno ceo paket! Osim što je lep i zgodan i što postoji strast, jako je zreo za svoje godine. Imamo o čemu da pričamo i jako lepo provodimo vreme zajedno. Daje mi snagu i vetar u leđa. Pun je poštovanja“, istakla je Dara.

Pevačica je otkrila i da je njen sin, kao i brat, prihvatio njenog partnera, dok o njegovoj porodici govori samo u superlativima.

„Njegova porodica je predivna, obožava me. Moj sin i brat ga vole“, rekla je Bubamara.

02:31 Sanju Vučić dečko dovezao na snimanje ZG Izvor: Kurir televizija

Dara je potom opisala i odnos sa porodicom svog partnera, navodeći da su je lepo prihvatili nakon što su je upoznali.

„Oni me obožavaju zato što su me lepo upoznali i videli kakav sam čovek. Uvek pitaju za mene, brinu se i često se viđamo. Stalno govore mom dečku da me pusti više da odmaram i da spavam“, ispričala je.

Kako je dodala, njegovim roditeljima razlika u godinama niti njena popularnost ne predstavljaju problem.

„Predivni su ljudi. Jednostavno ne žele da se mešaju sinu u život i u te priče o razlici u godinama. Njima nije važno što sam popularna, već im je najbitnije da je njihov sin srećan“, zaključila je Dara Bubamara.

04:17 Dara u patikama stigla na snimanje Izvor: Kurir televizija

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