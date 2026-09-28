JOŠ JEDNA PEVAČICA STIGLA U ŽIRI U IDENTIČNOM KOMADU KAO DARA BUBAMARA! Kada su se ugledale potpuno zanemele
- Sanja Vučić i Dara Bubamara pojavile su se na snimanju 'Zvezda Granda' u identičnoj odevnoj kombinaciji, što ih je iznenadilo kada su se srele iza kulisa.
- Dara je kroz šalu rekla da je svoj komad skupo platila, dok je Sanja objasnila da joj je stilistkinja dala tu kombinaciju.
- Bubamara je potom govorila o vezi sa mlađim partnerom, uz poruku da su srećni, bez ljubomore i da ga je porodica lepo prihvatila.
Pevačice Sanja Vučić i Dara Bubamara doživele su neobičnu situaciju na današnjem snimanju nove epizode muzičkog takmičenja „Zvezde Granda“. Obe su se pojavile u potpuno istoj odevnoj kombinaciji, a nijedna od njih prethodno nije znala da će se to dogoditi.
Sanja je prva stigla u studio na Košutnjaku, dok je Dara došla nešto kasnije. Kada su se srele iza kulisa i shvatile da su obukle identične komade, iznenađenje nije izostalo. Njih dve su potom zajedno pozirale fotografima i prokomentarisale situaciju.
„Ne znam, meni je ovo stilistkinja dala“, rekla je Sanja kroz osmeh, dok Dara nije krila da joj se situacija baš i nije dopala.
„Meni nije. Ja sam ovo baš skupo platila... J**i ga“, prokomentarisala je Dara kroz šalu.
Bubamara je tom prilikom govorila i o svom privatnom životu, posebno o vezi sa mlađim partnerom. Kako je istakla, trenutno je veoma zadovoljna i ne bi menjala ništa u svom životu.
„Sve leptirići i cvetići. Ništa ne bih menjala, ovo što mi se desilo nisam ni sanjala. Stalno smo zajedno, i kada smo umorni i kada smo naspavani. Divno je kada i slobodne trenutke provedete lepo“, rekla je pevačica.
"Nema ljubomore i nepotrebnih rasprava"
Dara je naglasila da u njihovoj vezi nema ljubomore i nepotrebnih rasprava, a otkrila je i šta ju je posebno osvojilo kod partnera.
„On je stvarno ceo paket! Osim što je lep i zgodan i što postoji strast, jako je zreo za svoje godine. Imamo o čemu da pričamo i jako lepo provodimo vreme zajedno. Daje mi snagu i vetar u leđa. Pun je poštovanja“, istakla je Dara.
Pevačica je otkrila i da je njen sin, kao i brat, prihvatio njenog partnera, dok o njegovoj porodici govori samo u superlativima.
„Njegova porodica je predivna, obožava me. Moj sin i brat ga vole“, rekla je Bubamara.
Dara je potom opisala i odnos sa porodicom svog partnera, navodeći da su je lepo prihvatili nakon što su je upoznali.
„Oni me obožavaju zato što su me lepo upoznali i videli kakav sam čovek. Uvek pitaju za mene, brinu se i često se viđamo. Stalno govore mom dečku da me pusti više da odmaram i da spavam“, ispričala je.
Kako je dodala, njegovim roditeljima razlika u godinama niti njena popularnost ne predstavljaju problem.
„Predivni su ljudi. Jednostavno ne žele da se mešaju sinu u život i u te priče o razlici u godinama. Njima nije važno što sam popularna, već im je najbitnije da je njihov sin srećan“, zaključila je Dara Bubamara.
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