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Nastup Indire Levak na otvaranju Banjalučke rive izazvao je burne reakcije u delu hrvatske javnosti, a Marin Medak, koji na Fejsbuku objavljuje postove o ratu, pozvao je udruženja branitelja i građane na bojkot njenog koncerta u Areni Zagreb.

Bivša pevačica grupe Kolonija nastupila je 25. septembra na otvaranju novouređene Banjalučke rive. Njen nastup je bio deo muzičkog programa, a prisustvovao mu je i banjalučki gradonačelnik Draško Stanivuković.

Smeta im Draško

1/5 Vidi galeriju Indira Levak Foto: Prinscreen, Printscreen, Story.hr arhiva

Upravo je Stanivukovićevo prisustvo u središtu kritika na društvenim mrežama. Na njima se pojavilo nekoliko snimaka Indirinog nastupa, a sam Stanivuković je podelio onu na kojoj zagrljen s pevačicom pleše na bini dok ona peva svoj veliki hit "Svet voli pobednike".

Stanivuković je ranije u hrvatskoj javnosti izazivao burne reakcije zbog svojih izjava vezanih za Hrvatsku i ratne teme. U februaru 2026. kažnjen je nakon govora u Gračacu, u kome je pominjao povratak "Republike Srpske Krajine", a hrvatsko Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova njegove izjave je osudilo kao prisvajanje delova hrvatske teritorije.

Kako su naveli, zbog takve političke pozadine, ali i činjenice da je Indira nastupila u Banjaluci u vreme službene predizborne kampanje u BiH, deo njihove javnosti je njen nastup ocenio kao problematičan.

Nakon nastupa se oglasio Marin Medak. U objavi naslovljenoj "Poziv na bojkot" pozvao je "braniteljska udruženja, udruženja proizašla iz rata u Hrvatskoj i građane" da bojkotuju najavljeni koncert Indire Levak 23. decembra 2026. u zagrebačkoj Areni povodom 30 godina njene muzičke karijere.

- Pozivamo sva braniteljska udruženja grada Zagreba, sva udruženja proizašla iz rata, i sve građane koji poštuju i cene hrvatsku zemlju i žrtvu naših branitelja - bojkotujmo koncert u Areni Zagreb - napisao je Medak.

Pozvao je građane da ne kupuju ulaznice, a one koji su ih već kupili da ne odu na koncert.

- Ako vam je stalo do dostojanstva, nacionalnih vrednosti i poštovanja hrvatskih žrtava, pošaljite jasnu poruku: ne kupujte ulaznice, a oni koji su ih već kupili neka ne idu na koncert. Neke stvari nemaju cenu i ne mogu se prodati. Pokažimo zajedništvo i stav kakav naša otadžbina zaslužuje. Dostojanstvo i poštovanje moraju biti ispred svakog spektakla - zaključio je on.

1/5 Vidi galeriju Draško Stanivuković Foto: Damir Dervisagic/Kurir, Beta Amir Hamzagic, Youtube/Draško Stanivuković

Ovim povodom oglasila se i sama Indira.

- Vidim da se u proteklih nekoliko dana podigla prašina zbog mog nastupa pred građanima Banjaluke na otvaranju Banjalučke rive, pa evo da se ukratko oglasim jer se neke stvari pogrešno tumače. Pevale smo Neda Ukraden i ja građanima Banjaluke kao što pevam u mnogim gradovima u regionu, a gradonačelnik se popeo na binu samoinicijativno, kao i mnogi u sličnim prilikama.

"Svet voli pobednike" je pesma koju vole svi u regionu. Nije bilo nikakvih neprikladnih obeležja, znakova ili bilo kakvih ispada na nacionalnoj osnovi, niti bih ja tako nešto dopustila. Nikada nisam etiketirala svoju publiku po boji kože, seksualnoj orijentaciji ili drugačijoj veroispovesti. Moj posao je da zabavim ljude, a ako u tome još uspem da pomirim različitosti i da širim ljubav, niko srećniji od mene. Poruka svima koji su ovo iskoristili da se okome na mene raznim insinuacijama: poštujem svoj narod, znam svoj identitet i volim svoju zemlju, što sam nebrojeno puta i dokazala. Volim vas sve - zaključila je pevačica.

Inače, Medakov poziv izazvao je niz reakcija. Deo komentatora podržao je njegovu inicijativu i Indirin nastup u Banjaluci protumačio kao neprihvatljiv zbog Stanivukovićevih ranijih izjava i političkog delovanja.

Ima i takvih

- Tako je, Marine! Nek joj dođe Stanivuković... ja sigurno neću! E sad si ga, Indira, uprskala onako pošteno. Šta ti bi, ženo?! Sram je bilo! - stoji u nekim od od komentara na Fejsbuku.

Bilo je i znatno grubljih reakcija. Pojedini korisnici vređali su pevačicu i nazivali je "prodanom dušom", a pojavili su se i zahtevi da joj se zabrani nastup u Zagrebu.

1/12 Vidi galeriju Indira Levak Foto: Story.hr arhiva

Ipak, među reakcijama je bilo i onih koji se s Medakovim pozivom nisu složili.

- Slažem se s većinom tvojih objava, ali sa ovom se ne slažem nikako! U čemu je tačno problem? - upitala je jedna korisnica, dok je druga napisala da joj nije jasno zbog čega se oko pevačice podigla tolika prašina.

Kurir.rs

Indira Levak: